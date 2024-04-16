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Yargıtay başkanını bir türlü seçemiyor: 17 tur geride kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri devam ediyor.

12:35 - 16/04/2024 Salı
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Yargıtay başkanını seçemiyor.


Mehmet Akarca'nın Yargıtay Başkanlığı görevi 24 Mart itibarıyla doldu.


Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.


Seçimin ilk 16 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 17. tur oylaması yapıldı.


Oylama yeni turla devam edilecek


Oylama sonucu Mehmet Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 328 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı, oylardan 10'u da geçersiz sayıldı.


Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 18. tur oylamayla devam ediliyor.


Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.



#Yargıtay
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