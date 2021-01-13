Yargıtay gecikirse MHP adım atacak

Bahçeli'nin, Yargıtay'a çağrısının ardından harekete geçen MHP, HDP'nin kapatılmasına ilişkin başvuru hazırlıklarını tamamladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konu ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "talimat"ını beklediklerini söyledi. Siyasi Partiler Kanunu’nun 100'üncü maddesini hatırlan Yıldız, "MHP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP’yi kapatma davasını açmasını beklemektedir. Genel başkanımızın buyurduğu gibi gecikme olursa MHP hazırlıklarını tamamlamıştır. Genel başkanımız talimat verdiği an dava açılacaktır" dedi.

BAŞVURU NASIL OLACAK

Kulislerde, Bahçeli’nin, bu çağrıları, Siyasi Partiler Kanunu'nun 100'üncü maddesinin ‘c’ fıkrası uyarınca yaptığı belirtiliyor. SPK'nın 100'üncü maddesinin ilgili c fıkrası bu yöndeki olası bir başvuruyu şu şekilde düzenliyor:

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“Bir siyasi partinin kapatılması davasının açılması; partinin son milletvekili genel seçimlerine katılmış olması, TBMM’de grubu bulunması, ilk büyük kongresini yapmış olması, partinin merkez karar ve yönetim kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile dava açılmasının istenmesi yolunda karar alınmış bulunması ve istemin parti adına parti genel başkanı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak yapılmış olması gerekir."