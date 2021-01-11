MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadelerine sert tepki: Türk milletine hıyanettir

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğl'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmasına ateş püskürdü. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir.
ABD’nin seçilmiş Başkanı’na ve seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na sözde diyen CHP Genel Başkanı’nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır.
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