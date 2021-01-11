Gündem MHP lideri Bahçeliden Kılıçdaroğlunun sözde cumhurbaşkanı ifadelerine sert tepki Türk milletine hıyanettir
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadelerine sert tepki: Türk milletine hıyanettir

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğl'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmasına ateş püskürdü. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğl'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmasına ateş püskürdü. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir.

ABD’nin seçilmiş Başkanı’na ve seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na sözde diyen CHP Genel Başkanı’nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
OYNAT 00:47
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde, yüzde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı.


Sözde genel başkan
GÜNDEM
Sözde genel başkan
Abone Ol Google News
Emniyet görüntüleri yayınladı

Emniyet görüntüleri yayınladı

Boğaziçi'nde gözaltına alınanların 'çıplak arandığı' iddia edilmişti.
Üç günde üç mucize

Üç günde üç mucize

​Sağlık çalışanı koronayı yenip ikiz bebek dünyaya getirdi.
Rekabet Kurulundan Facebook ve WhatsAppa soruşturma

WhatsApp geri adım mı attı?

WhatsApp geri adım mı attı?

​Gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama iddiası.
Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

​İngiltere ve Almanya alarm veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.