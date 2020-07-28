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ANKARA

Yargıtay’dan Öcalan posteri kararı

Yargıtay, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterini taşımanın ifade özgürlüğü kapsamında olmadığına ve eylemin, “Terör örgütünün propagandasını yapma” suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ceza Genel Kurulunun emsal niteliğindeki kararında, “örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması” gibi hallerde suçun oluşması için terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerin varlığının ayrıca bulunmasına gerek olmadığı belirtildi.

ÖCALAN POSTERİ TAŞINDI

2014 yerel seçimleri kapsamında Aydın’ın Davutlar beldesinde HDP’nin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen ve sözde devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunulan toplantıda, “Öcalan’ın posterini taşıdığı belirlenen Murat Aydın isimli kişi hakkında, “Terör örgütünün propagandası yapma” suçundan dava açıldı. Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde sanık, 12 Aralık 2014’te 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAİRE: “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin önüne geldi. Daire, sanığın eylemini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Sanığın da içinde bulunduğu grubun herhangi bir şiddete başvurmadığı kaydedilen Daire’nin kararında, sanığın silahlı terör örgütü elebaşına ait posteri taşımasının örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemleri meşru gösterecek veya övecek ya da teşvik edecek nitelikte olmadığı ifade edildi. Kararda, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu belirtildi.

CEZA GENEL KURULUNDAN EMSAL KARAR

  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bu karara itirazı üzerine dava bu sefer Yargıtay Ceza Genel Kuruluna taşındı. Ceza Genel Kurulu da oy çokluğuyla 16. Ceza Dairesinin kararını bozdu. Terörle Mücadele Kanunu’nda düzenlenen “Silahlı terör örgütünün propagandasını yapma” suçuyla ilgili yapılan değişiklikler ve ifade özgürlüğüne ilişkin düzenlemelerin tartışıldığı kararda, “örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması” eylemlerinin tek başına “propaganda” suçunu oluşturduğu belirtildi. Bu suçun oluşması için terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerin varlığının ayrıca bulunmasına gerek olmadığı vurgulandı.

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