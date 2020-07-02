Yargıtay dur dedi: FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararı bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişiminden yargılandığı davada aldığı “ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezası kaldırılan ve beraatına karar verilen eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil ile ilgili kararını verdi.

DURUŞMASIZ KARAR BOZMA GEREKÇESİ

Temyiz incelemesini duruşmalı olarak gören 16. Ceza Dairesi, İyidil hakkındaki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesince verilen beraat kararını bozdu. Daire, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil’in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yaptı.

Kararda, İyidil’in eylemlerinin, mevcut dosya durumuna göre, “darbeye yardım” suçunu oluşturduğu belirtildi.

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20 YIL HAPSİ İSTENECEK

Ancak dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra İyidil’in “asli fail” olup olmadığına karar verilmesi gerektiği kaydedildi. Yani karar uyarınca, yeniden yapılacak yargılama neticesinde, İyidil’in eylemleri “darbeye yardım” suçunu oluşturduğuna hükmedilirse 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Mahkeme, eksikliklerin tamamlanmasının ardından “asli fail” olduğuna karar vermesi durumunda ise İyidil, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptılacak. Daire, Metin İyidil’in tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

İSTİNAF DELİLLERİ ‘SOYUT’ BULMUŞTU

FETÖ’nün darbe girişiminden birkaç gün sonra tutuklanan ve 26 Temmuz 2016’da KHK ile ihraç edilen Metin İyidil, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, duruşma açmadan İyidil hakkındaki iddiaların ‘soyut’ olduğu iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Daire ayrıca sanık İyidil’in beraatine ve tahliyesine hükmetti. Ancak istinaf mahkemesinin tartışmalı kararına yapılan itiraz üzerine İyidil yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Barutcu kararı

Abdullah Barutcu

Daire, aynı dava kapsamında yargılanan eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu’na darbe suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve Ersal Duman hakkındaki beraat kararını onadı. Daire, dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu hakkındaki beraat kararını bozdu. Barutcu’nun eylemlerinin “darbeye yardım” suçunu oluşturduğuna hükmedildi. Yine eski tümgeneral Hamza Koçyiğit’i darbe suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da eksik inceleme nedeniyle bozuldu. Koçyiğit’in eylemlerinin, mevcut dosya durumuna göre, “darbeye yardım” suçunu oluşturduğu ancak dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra sanığın “asli fail” olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtildi.



