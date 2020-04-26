Yasağı ihlal etti, polisten kaçarken sur boşluğundan düşüp yaralandı

Spor

Adam Stackhowiak'tan Denizlispor açıklaması: Fırsatçılık yapmadım

Yukatel Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Polonyalı file bekçisi Adam Stackhowiak, kararının gerekçesinin maddi olmadığını belirterek, "Liglerin tekrar başlayacak olmasından dolayı bu süreçte Denizlispor'a zarar vermemek adına şu anda fesih yapmamın nedenlerini açıklamayı uygun görmedim. Denizlispor taraftarı bilsin ki kariyerimin en unutulmaz iki yılını Denizli'de yaşadım" ifadelerini kullandı.