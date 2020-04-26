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Gündem Yasağı ihlal etti, polisten kaçarken sur boşluğundan düşüp yaralandı
DİYARBAKIR

Yasağı ihlal etti, polisten kaçarken sur boşluğundan düşüp yaralandı

Diyarbakır'da, yasağa rağmen sokağa çıkan Suriyeli F.K. (50), polisi görünce panikleyip, çıktığı surun ortasındaki boşluktan düşerek, yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Polisleri görünce panik yapıp, saklandığı sur boşluğundan düştü.
Polisleri görünce panik yapıp, saklandığı sur boşluğundan düştü.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesinde, surlarının bulunduğu bölgede meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü kentte dışarıda olan Suriyeli F.K., polisleri görünce panikleyerek, kaçtı. F.K., saklanmak için surun ortasındaki boşluğa girdi.

Suriyeli F.K., polisleri görünce panikleyerek, kaçtı.

Panik yapıp, saklandığı sur boşluğundan düştü

Bu sırada dengesini kaybeden F.K., 3 metre yükseklikten zemine düştü. F.K.'yi gören polisler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan F.K.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Görgü tanıkları, F.K.'nin polisleri görünce panik yapıp, saklandığı sur boşluğundan düştüğünü söyledi.

Polisleri görünce panik yapıp, saklandığı sur boşluğundan düştü.

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