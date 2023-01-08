Yaşar Kaplan vefat etti: Yazdığı eserlerden dolayı üç yıl hapis yatmıştı

Mütefekkir, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan, 71 yaşında Almanya’da vefat etti. Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Kaplan, dün sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Kitapları ve gazete yazıları ile Türkiye’nin düşünce hayatında önemli yer tutan Kaplan, aldığı mahkûmiyet kararları sonrası Almanya’ya gitmişti. Kaplan, kurucusu olduğu Aylık Dergi ile çok sayıda genç şair ve yazarın yetişmesine öncülük etti.

1952 yılında Niğde Kayırlı’da doğan Yaşar Kaplan, 1974’te Kayseri İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Dili ve Edebiyatı Tarihi bölümlerinde yükseköğrenim gördü. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da aralarında olduğu pek çok kamu kurumunda çalışan Kaplan’ın tercüme ve telif olmak üzere çok sayıda eseri bulunuyor.

REKLAM