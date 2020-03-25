Gündem Yaşı adama zorla maske takan saygısıza ev hapsi
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Yaşı adama zorla maske takan saygısıza ev hapsi

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşa maske takıp kolonya döken kişiye, 14 gün ev hapsi ile koronavirüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.

Haber Merkezi DHA
Osman K, adliyeye ters kelepçeyle sevk edilmişti.
Osman K, adliyeye ters kelepçeyle sevk edilmişti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalrın sokağa çıkması, İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Durumdan habersiz olan bazı yaşlı vatandaşlar dışarı çıkmış, ancak duygusal şiddete maruz kalmıştı. Onlardan biri de dün İstanbul'da yaşamıştı. Yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya dökmüş, sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Utandıran hareketi şaka olsun diye yapmış: Ters kelepçe taktılar
GÜNDEM
Utandıran hareketi şaka olsun diye yapmış: Ters kelepçe taktılar

"Şaka yaptım" demişti

İstanbul polisi, görüntüleri inceleyerek yaşlı vatandaşa saygısızlık yapan kişinin Osman K. olduğunu belirlemiş, gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edilmişti. Zanlı, karakoldan çıkarken gazetecilerin 'Neden böyle bir şey yaptınız" sorusuna, "Amca arkadaşımız. Şaka yapıyoruz birbirimize. Pişmanım" demişti.

İstanbul'da utandıran görüntü: Yaşlı adama maske takıp başına kolonya döktüler
OYNAT 00:29
İstanbul'da utandıran görüntü: Yaşlı adama maske takıp başına kolonya döktüler
Ankara'daki görüntünün ardından İstanbul'da da benzer bir olay yaşandı. Yaşlı bir adamı durduran gençler, zorla maske takarak başına kolonya döktü. 'Virüsün birini bulduk' diyen kişi, gitmek isteyen yaşlı adamı 'Bak lan buraya' diyerek zorla durduruyor. 'Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi geldi' diyerek yaşlı adama maske takan kişi, başına da kolonya döküyor. 'Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun' diyen kişi yaşlı adamı gönderiyor. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı.

Huzurevini ziyaret edecek

Yaşlı adamı rencide ederek infial yaratan şahsın cezası belli oldu. Yaşlı vatandaşa maske takıp kolonya döken Osman K'ya, 14 gün ev hapsi ile koronavirüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.

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