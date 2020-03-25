Yaşı adama zorla maske takan saygısıza ev hapsi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalrın sokağa çıkması, İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Durumdan habersiz olan bazı yaşlı vatandaşlar dışarı çıkmış, ancak duygusal şiddete maruz kalmıştı. Onlardan biri de dün İstanbul'da yaşamıştı. Yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya dökmüş, sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki toplamıştı.
"Şaka yaptım" demişti
İstanbul polisi, görüntüleri inceleyerek yaşlı vatandaşa saygısızlık yapan kişinin Osman K. olduğunu belirlemiş, gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edilmişti. Zanlı, karakoldan çıkarken gazetecilerin 'Neden böyle bir şey yaptınız" sorusuna, "Amca arkadaşımız. Şaka yapıyoruz birbirimize. Pişmanım" demişti.
Huzurevini ziyaret edecek
Yaşlı adamı rencide ederek infial yaratan şahsın cezası belli oldu. Yaşlı vatandaşa maske takıp kolonya döken Osman K'ya, 14 gün ev hapsi ile koronavirüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.