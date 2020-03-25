Gündem Utandıran hareketi şaka olsun diye yapmış Ters kelepçe taktılar
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Utandıran hareketi şaka olsun diye yapmış: Ters kelepçe taktılar

İstanbul'da yaşlı adama zorla maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevk edildi. Yaşlı vatandaşla dalga geçen şahıs, gazetecilerin ‘neden yaptınız’ sorusuna ‘şaka yapıyorduk, pişmanım’ diye cevap verdi.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı vatandaşı rencide eden Osman K'ya ters kelepçe takılması dikkat çekti.
Yaşlı vatandaşı rencide eden Osman K'ya ters kelepçe takılması dikkat çekti.

Kroonavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalrın sokağa çıkması, İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Durumdan habersiz olan bazı yaşlı vatandaşlar dışarı çıkmış, ancak duygusal şiddete maruz kalmıştı. Onlardan biri de dün İstanbu'da yaşamıştı. Yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya dökmüş, sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Saygısız şahıs, yaşlı amcayı böyle rencide etmişti.

İstanbul'da utandıran görüntü: Yaşlı adama maske takıp başına kolonya döktüler
OYNAT 00:29
İstanbul'da utandıran görüntü: Yaşlı adama maske takıp başına kolonya döktüler
Ankara'daki görüntünün ardından İstanbul'da da benzer bir olay yaşandı. Yaşlı bir adamı durduran gençler, zorla maske takarak başına kolonya döktü. 'Virüsün birini bulduk' diyen kişi, gitmek isteyen yaşlı adamı 'Bak lan buraya' diyerek zorla durduruyor. 'Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi geldi' diyerek yaşlı adama maske takan kişi, başına da kolonya döküyor. 'Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun' diyen kişi yaşlı adamı gönderiyor. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı.

Sorguya alındı

İstanbul polisi, görüntüleri inceleyerek yaşlı vatandaşa saygısızlık yapan kişinin Osman K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Yaşlı vatandaşa zorla maske taktılar
GÜNDEM
Yaşlı vatandaşa zorla maske taktılar

"Pişmanım" dedi

Karakoldan çıkarılarak polis aracına bindirilen Osman K. , "Amca arkadaşımız. Şaka yapıyoruz birbirimize. Pişmanım" diye konuştu. Adliyeye sevk edilen Osman K. savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

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