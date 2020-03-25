Utandıran hareketi şaka olsun diye yapmış: Ters kelepçe taktılar

Kroonavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalrın sokağa çıkması, İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Durumdan habersiz olan bazı yaşlı vatandaşlar dışarı çıkmış, ancak duygusal şiddete maruz kalmıştı. Onlardan biri de dün İstanbu'da yaşamıştı. Yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya dökmüş, sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki toplamıştı.
Sorguya alındı
İstanbul polisi, görüntüleri inceleyerek yaşlı vatandaşa saygısızlık yapan kişinin Osman K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
"Pişmanım" dedi
Karakoldan çıkarılarak polis aracına bindirilen Osman K. , "Amca arkadaşımız. Şaka yapıyoruz birbirimize. Pişmanım" diye konuştu. Adliyeye sevk edilen Osman K. savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.