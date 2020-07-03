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Gündem Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu İçerisi sinek doluydu
ANTALYA

Antalya haberleri: Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu: İçerisi sinek doluydu

Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu: İçerisi sinek doluydu

Antalya’da zemin katta yalnız yaşayan kişinin cansız bedeni, binayı saran koku sonucu bulundu. Olayı anlatan site müdürü Osman Çağlayan, “Apartman sakinlerinden kokuyla alakalı şikayet geldi. Elemanı gönderdim. ’Odunluklara bak. Belki fare ölmüştür. Kokusu geliyordur’ dedim. Eleman baktı geldi ve kokunun kapıcı dairesinden geldiğini söyledi. Ben de şüphelendim. Elemanla beraber mutfak penceresinden baktık, içerisi sinek doluydu. Elemanı içeriye gönderdim. Öldüğünü anladık." dedi.

Haber Merkezi İHA
Apartman görevlisi kokunun geldiği yeri belirlemek için çalışma başlattı.
Apartman görevlisi kokunun geldiği yeri belirlemek için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Apartman sakinleri bina içinde ağır bir kokunun gelmesi üzerine durumu yöneticiye bildirdi. Apartman görevlisi kokunun geldiği yeri belirlemek için çalışma başlattı.

Giresun'da dere yatağında ölü bulunan İkranur Tirsi'nin ön otopsi raporu açıklandı
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Giresun'da dere yatağında ölü bulunan İkranur Tirsi'nin ön otopsi raporu açıklandı

Apartman görevlisi kokunun geldiği yeri belirlemek için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri Sağlamoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi

Yapılan incelemede kokunun 25 yıldır giriş katta yalnız yaşayan emekli 67 yaşındaki Mehmet Sağlamoğlu’nun dairesinden geldiği belirlendi. İçeri giren görevliler, Sağlamoğlu’yu yatak odasında hareketsiz şekilde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine daireye gelen sağlık ekipleri Sağlamoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Sağlamoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar da polisin çalışmasını izledi.

Eskişehir’de kaybolduktan sonra ölü bulunan Irak'lı Yusf son yolculuğuna uğurlandı
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Eskişehir’de kaybolduktan sonra ölü bulunan Irak'lı Yusf son yolculuğuna uğurlandı

Apartman görevlisi kokunun geldiği yeri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayı anlatan site müdürü Osman Çağlayan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Apartman sakinlerinden kokuyla alakalı şikayet geldi. Elemanı gönderdim. ’Odunluklara bak. Belki fare ölmüştür. Kokusu geliyordur’ dedim. Eleman baktı geldi ve kokunun kapıcı dairesinden geldiğini söyledi. Ben de şüphelendim. Elemanla beraber mutfak penceresinden baktık, içerisi sinek doluydu. Elemanı içeriye gönderdim. Öldüğünü anladık. Koku gelmese anlamayacaktık. En son 22 Haziran’da görmüştüm. Bana kira vermişti. O tarihten beri görmedim. 1996’dan bu yana tek başına yaşıyor.”
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İzmir'de isyan ettiren olay: Belediye eğik binaları yıkacağız diye evden çıkardı, hala yıkmadı, mağduruz
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İzmir'de isyan ettiren olay: Belediye eğik binaları yıkacağız diye evden çıkardı, hala yıkmadı, mağduruz

İzmir Belediyesi, yine bir duyarsızlık örneği göstererek vatandaşları mağdur etti. Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde bulunan ve sakinleri daha önce tahliye edilen eğik binaların biri hariç yıkım işlemleri başlamadı. Kasım ayında evlerinden taşınan ve kirada oturan ev sahipleri, konuya bir an önce açıklık getirilmesi için çağrıda bulunarak, belediyenin duyarsız olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi. Yıkılan binanın sakinlerinden olan Sedef Şengül, "Boş arsamızın üzerine bir manav ve otopark mafyası çökmeye kalktı. Burayı otopark yapmak için tuğlaları getirmişler. Gören birisi bize fotoğraf attı. Kimsenin haberi olmadan arkadaşlar inşaata başlamışlar. Zabıtayı aradık gittiler" dedi.
Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu: İçerisi sinek doluydu
Gündem

Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu: İçerisi sinek doluydu

Antalya’da zemin katta yalnız yaşayan kişinin cansız bedeni, binayı saran koku sonucu bulundu. Olayı anlatan site müdürü Osman Çağlayan, “Apartman sakinlerinden kokuyla alakalı şikayet geldi. Elemanı gönderdim. ’Odunluklara bak. Belki fare ölmüştür. Kokusu geliyordur’ dedim. Eleman baktı geldi ve kokunun kapıcı dairesinden geldiğini söyledi. Ben de şüphelendim. Elemanla beraber mutfak penceresinden baktık, içerisi sinek doluydu. Elemanı içeriye gönderdim. Öldüğünü anladık." dedi.

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