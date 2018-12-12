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KONYA

Konya'da yaşlı çift tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendiler

Yaşlı çiftin ölümünde yürek yakan detay

Konya'da yaşlı çift çocukları tarafından bir gün sonra evlerinin banyosunda ölmüş olarak bulundu. Yaşlı kadının kanser hastası eşini banyoda yıkarken tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenerek öldükleri tespit edildi.

DHA
Konya'da yaşlı çift tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendiler
Konya'da yaşlı çift tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendiler

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, akciğer kanseri eşini banyoda yıkarken tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenen Nurcan Kasar (62) ile eşi Yaşar Kasar (69), yaşamını yitirdi. Yaşlı çiftin cesedi, bir gün sonra çocukları ve komşuları tarafından bulundu. Yapılan araştırma sonucu Nurcan Kasar’ın, akciğer kanseri eşi Yaşar Kasar’ı, banyoda yıkadığı sırada tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi.

TELEFONLA ULAŞAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Doğanbey Mahallesi’nde oturan Nurcan ve Yaşar Kasar çiftinin çocukları, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde anne ve babaları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine uyuduklarını düşünülen çift, bugün tekrar telefonla aranıp yine ulaşılamadı. Çiftin çocukları, akşam saatlerinde eve gidip, komşularıyla birlikte kapıyı açıp içeri girdiklerinde anne ve babasını banyoda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu Nurcan Kasar’ın, akciğer kanseri eşi Yaşar Kasar’ı, banyoda yıkadığı sırada tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi. Yaşlı çiftin cesedi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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