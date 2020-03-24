Yaşlılarımız için iyilik seferberliği

Diyanet İşleri Başkanlığı, 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları korumak amacıyla alınan tedbirlere destek olmak için yeni bir genelge yayımladı. 81 il müftülüğüne gönderilen genelgede, din görevlilerinin, evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların düzenli aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve giderilmesi amacıyla, illerde vali veya kaymakamlar başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu” faaliyetlerine gönüllü desteği sağlanacak.

WHATSAPP GRUPLARI KURULACAK

Genelgeye göre, din görevlileri tarafından öncelikle mahalle sakinleri, cemaatleri, öğrenci ve velilerini dahil edecek şekilde WhatsApp grupları kurulacak. Gruplar aracılığıyla kalabalıktan uzak kalma zorunluluğu bulunan bu hassas günlerde camide cemaat oluşturamayan vatandaşlar, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadet ve taata teşvik edilecek. Diyanet TV ile Diyanet Radyolarının izlenilir ve dinlenilir olmasının temin edilmesi sağlanacak, bu sayede Başkanlık tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni yayına alınan özel programların duyuruları yapılacak. Kısa film ve videolar da dahil olmak üzere, Başkanlık tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin, oluşturulan WhatsApp grupları aracılığıyla topluma ulaşması sağlanacak.

ONLARI MAHZUN VE MAHRUM BIRAKMAYALIM

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlileri için yayımladığı mesajında, yaşlıların tecrübe çınarları, dünyada rahmet ve bereket, ahirette mağfiret ve cennet vesilesi olduğunu belirtti. Erbaş, “Şimdi yaşlılarımız ve kronik hastalarımız için iyilik seferberliği vaktidir. Özellikle yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarına yardımcı olalım. Kendilerini arayalım durumlarını soralım, gönüllerini alalım. Hiçbirini mahzun ve mahrum bırakmayalım. Bu çerçevede il ve ilçelerimizde kurumlarımızın oluşturduğu komisyonlarda gönüllü olarak yer alalım. Kur’an’ı Kerim tilavetlerimiz, dualarımız ile tevekkül aşılayalım”

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Camilerden dualar yükseldi

Ali Erbaş

Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması için dün geceden itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum”