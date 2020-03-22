Diyanetten koronavirüse karşı 'sigarayı bırakın' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha önce defalarca yaptığı 'Sigara haramdır' çağrısını yineledi. Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, sigaranın uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli ölçüde azalttığını ve koronavirüse karşı kişiyi savunmasız hale getirdiğini belirterek, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim" önerisinde bulundu.

GÜNDEM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Gecesi mesajı

Türkiye'de günde 320, dünyada ise günde 16 bin 500 kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Erbaş, "Sigara, uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli bir ölçüde bozuyor. Bu da koronavirüse karşı kişiyi savunmasız hale getiriyor. Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde günde 320, dünyada günde 16500 kişiyi öldüren sigara, uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli bir ölçüde bozuyor. Bu da koronavirüse karşı kişiyi savunmasız hale getiriyor. Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim. pic.twitter.com/WVN50ptYGw — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 22, 2020