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İZMİR

Yayla Agro Gıda’dan turuncu farkındalık

Yayla Agro Gıda, dalından yaşama uzanan iyilik hareketiyle LÖSEV’in gelirini lösemili çocuklar yararına kullanmak üzere İzmir Seferihisar’da kurduğu LÖSEV Mandalina Çiftliğinden tüm çalışanlarına mandalina hediye etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yayla Agro Gıda’dan turuncu farkındalık
Yayla Agro Gıda

Daha sağlıklı nesillerin yetişmesinin yolu sağlıklı ve doğal ürünlerle beslenmekten geçiyor. Son yıllarda hızla artan ve tedavi edilebildiği gibi önlenebilen de bir hastalık olan kanserden korunmanın da en önemli anahtarlarından biri sağlıklı ve doğal beslenmektir. Anadolu’nun sağlıklı ve doğal yaşam tanelerini tarladan sofralara taşıyan Yayla Agro Gıda dalından yaşama uzanan iyilik hareketiyle LÖSEV’e verdiği destekle lösemili çocuklara umut olurken, soğuk kış günlerinde C vitamini deposu mandalinaları da personellerine hediye etti.

  • Tüm hastalıklardan korunmanın ilk şartının sağlıklı beslenmek olduğunu vurgulayan Yayla Agro Gıda, LÖSEV’in başlatmış olduğu mandalina hareketine katılarak doğal beslenmenin önemine dikkat çekti.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye ve dünyada “Daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek” misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Yayla Agro Gıda; topluma karşı duyduğu sorumluluk ve sosyal marka olmanın bilinciyle birçok kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

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