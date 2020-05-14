Yaz geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden artacak Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere, tüm Türkiye'de sıcaklıkların hissedilir derecede artması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2020, 08:11 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2020, 08:16 Yeni Şafak