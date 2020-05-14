Yaz geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
6 DERECE ARTACAK
- Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık