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POLİTİKA

Yazıcıoğlu'nun helikopterinde GPS hırsızlığı davası

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin, 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği kazanın ardından, helikopterden GPS cihazlarının sökülmesi ile ilgili 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Türkiye'yi yasa boğan olayda FETÖ izleri netliğini korurken gerçekleşen davada sanıklar eski beyanlarını tekrarladı. Sanıkların suçlamaları kabul etmemesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

Haber Merkezi AA
Muhsin Yazıcıoğlu
Muhsin Yazıcıoğlu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin, 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği kazanın ardından, helikopterden GPS cihazlarının sökülmesi ile ilgili yargılanan 10 sanığın duruşması görüldü.

Ailesi duruşmayı takip etti

Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir soruşturmadan da tutuklu sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak, Cemal Şahin ve Nedim Bakırhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile kardeşi Yusuf Yazıcıoğlu ile aileler ve partililer de katıldı.

Yazıcıoğlu'nu ölüme götüren halkalar
GÜNDEM
Yazıcıoğlu'nu ölüme götüren halkalar

Sanıklar eski beyanlarını tekrarladı

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıkların ifadeleri alındı. Sanıklardan Aydın Özsıcak, duruşmada, eski beyanlarını tekrarladığını belirtti.

Talimat almadım

  • Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise "Amaçları Skorsky ile gönderilecek inceleme heyeti ile bu operasyonu yapmaktı" şeklinde bir kişinin beyanını okuması üzerine sanık Özsıcak, "Ben hiçbir şey yapmadım ve talimat almadım." dedi.
  • Daha sonra avukat Yavuz, sanık Cemal Şahin'e, "(Helikopterden GPS cihazlarının sökülmesi) Kendisi çömeli durumda oturan kişi olduğuna göre elinde tornavida olan kişi kimdi, ne yapıyordu?” diye sordu.
  • Bunun üzerine Şahin, sorudan kasıt sivil hava aracının görüntülerine ilişkin ise video ve fotoğrafı çekenin Nusret Memiş olduğunu, kendisinin de söz konusu görüntüde arkada çömelmiş vaziyette sigara içen kişi olduğunu belirtti.

Muhsin Yazıcıoğlu mezarı başında anıldı
GÜNDEM
Muhsin Yazıcıoğlu mezarı başında anıldı

Bir sonraki dava 22 Nisan'da

  • Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların beyanlarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

Alperen Ocakları'ndan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı
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Alperen Ocakları'ndan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı
Alperen Ocakları BBP eski Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir video yayınladı. Videoda tüm vatandaşlar Merhum Yazıcıoğlu'nun kabri başında yapılacak anma etkinliğine davet edildi.


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