​Yeni anayasada geri sayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın altı ay önce “Türkiye’nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir” açıklamasından sonra oluşturulan Anayasa Bilim Kurulu, çalışmalarında son düzlüğe girdi.

AK Parti kurmaylarının da bulunduğu Kurul, son olarak geçtiğimiz salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dördüncü kez toplandı. Taslak metnin son haliyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı dördüncü toplantıda, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Atar da bir sunum gerçekleştirdi.

LİDERLER BULUŞACAK

Alınan kararlar uyarınca kurul, önümüzdeki günlerde bir toplantı daha yapacak. Yeni anayasa taslağına son şeklin de bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Daha sonra yeni anayasa taslağının görüşmeleri için Cumhur İttifakı liderleri bir araya gelecek. Erdoğan ve Bahçeli, bu görüşmede AK Parti ve MHP’den oluşan yeni bir anayasa komisyonunu belirleyecek.

MECLİS AÇILMADAN SONUÇLANACAK

Komisyon, Anayasa Bilim Kurulu ve MHP’nin hazırladığı taslakları, tek bir metin haline getirme konusunda çalışmalar yürütecek ve Cumhur İttifakı’nın ortak taslağı hazırlanacak. Söz konusu çalışmaların 1 Ekim’de Meclis açılmadan önce neticelendirilmesi planlanıyor.

Komisyon karar verecek

Milli irade, hukukun üstünlüğü konularına vurgu yapılan ve insan hak ve özgürlüklerinin teminat altına alındığı yeni anayasa taslağının, 120-130 madde arasında olması bekleniyor.

Öte yandan, internet erişim özgürlüğünün anayasal bir hak olarak tanımlanmasına yönelik çalışmaların da yürütüldüğü belirtilirken, kitle iletişim alanında da insan haklarını koruyacak ifadeler taslakta yer alacak.