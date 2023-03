Yeni cephe Kırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’ın Rusya’ya yasa dışı ilhakının 9’ncu yılında katıldığı bir programda Kırım’a yönelik tehditleri önlemek için her şeyi yapacakları uyarısında bulunması da, Moskova’nın Ukrayna’nın stratejik yarımadaya yönelik bir hamlesini beklediği, şeklinde yorumlandı. Kırım yöneticileriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştiren Putin, Kırım’ın güvenliğinin kendileri için öncelikli konu olduğunu belirterek, “Kırım ve Sivastopol için güvenlik konularının öncelikli bir konu olduğu açıktır ve herhangi bir tehdidi engellemek için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

ABD, İngiliz ve Ukraynalı askeri uzmanlar, Bahmut’ta aylardır süren kuşatmanın çetin Ukrayna savunması karşısında ivme kaybettiğini bildirdi. ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Bahmut çevresindeki askeri faaliyetin yavaşladığını ancak Rus birliklerin diğer yönlerde yeni saldırılar planlıyor olabileceğini belirtti. İngiltere savunma bakanlığı ise çarşamba günü Bahmut’ta Rus operasyonun yavaşladığını ancak hala kentteki Ukrayna birliklerinin kuşatılma tehlikesi altında olduğunu açıkladı. Ukrayna ordusu da ABD ve İngiliz raporlarını doğrulayarak Rusya’nın saldırı potansiyelinin her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı General Oleksandr Syrskyi, Telegram mesajında, düşmanın (Rusya) önemli miktarda güç kaybettiğini ve yakın zamanda Ukrayna ordusunun daha önce Kiev, Harkiv, Balakliya ve Kupiansk’ta Rus işgalinden kurtarılan bölgelerde olduğu gibi avantajı ele geçireceği, mesajını paylaştı. General Syrskyi’nin açıklaması Ukrayna ordusu karşı saldırıya hazırlanıyor değerlendirmesine sebep oldu.