Yeni cephe Kırım

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali uzun haftalardır Bahmut cephesine yoğunlaşırken, Ukrayna ordusundan Kırım yarımadasındaki hedeflere karşı saldırı ve sabotajlar artmaya başladı. Cephede ön saflarda savaşan Wagner savaşçıları ile Rus ordusu arasındaki sürtüşme ise Kremlin’i düşündürüyor. Geçtiğimiz günlerde Wagner lideri Evgeni Prijojin’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya ilk defa direkt olarak açık mektup yazarak Ukrayna ordusunun Wagner savaşçılarıyla düzenli ordu arasındaki bağlantıyı koparmak için geniş çaplı bir saldırı başlatabileceğini açıklaması da dikkat çekti. Batı’dan büyük miktarda mühimmat desteği alan Ukrayna ordusunun önce Kırım’ın kuzeyindeki Canköy’ü, sonra yarımadadaki en önemli kentlerden Sivastopol’ü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alması, Kırım’a olası bir operasyonun işaret fişeği olarak yorumlandı. Ukrayna kara kuvvetleri komutanının da yakında karşı saldırıya geçeceğiz açıklaması da dikkatlerden kaçmadı.

Wagner lideri uyardı

Prigojin, Şoygu’ya yazdığı mektupta Ukrayna ordusunun harekat planının martın sonlarında ya da nisanın başlarında gerçekleşebileceğini söyleyerek, Şoygu’yu Wagner birliklerinin Rusya ana kuvvetleriyle bağlantısının kopmasını engellemek için gereken tüm önlemleri almaya çağırdı. Ukrayna’nın harekat planını nerden öğrendiğine dair bir ayrıntı vermeyen Prigojin, Rusya’nın sınır şehri Belgorod’un da bu harekat sırasında hedeflerden biri olabileceğini ifade etti. Prigojin’in bu hamleyle Ukrayna ordusunun kafasını karıştırmak istediği ya da olası bir başarılı Ukrayna karşı saldırısının suçunu şimdiden Şoygu’ya yıkmayı amaçladığı iddia edildi.

Sivastopol ve Canköy saldırıları

Ukrayna ordusunun son dönemde Kırım Yarımadası’na yönelik artan saldırıları dikkati çekiyor. Hafta içi Sivastopol’deki Rus ordusu tesislerine 3 İHA ile saldırı yapıldığını açıkladı. Savunma bakanlığı yetkilileriyle konu ile ilgili toplantı yapan Şoygu, saldırının çarşamba sabahı yapıldığı ve 3 İHA’nın da imha edildiğini iddia etti. 2 İHA’nın 2 kadın asker tarafından yok edildiğini dile getiren Şoygu, söz konusu askerlerin ödüllendirilmesi için talimat verdi. Bu hafta başlarında Kırım’ın kuzeyindeki Canköy şehrine de bir sabotaj saldırısı gerçekleştirilmiş, meydana gelen patlamada Rus Kalibr seyir füzelerinin imha edildiği duyurulmuştu.

Putin’den önleyici uyarı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’ın Rusya’ya yasa dışı ilhakının 9’ncu yılında katıldığı bir programda Kırım’a yönelik tehditleri önlemek için her şeyi yapacakları uyarısında bulunması da, Moskova’nın Ukrayna’nın stratejik yarımadaya yönelik bir hamlesini beklediği, şeklinde yorumlandı. Kırım yöneticileriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştiren Putin, Kırım’ın güvenliğinin kendileri için öncelikli konu olduğunu belirterek, “Kırım ve Sivastopol için güvenlik konularının öncelikli bir konu olduğu açıktır ve herhangi bir tehdidi engellemek için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bahmut’ta rüzgar dönüyor mu?

ABD, İngiliz ve Ukraynalı askeri uzmanlar, Bahmut’ta aylardır süren kuşatmanın çetin Ukrayna savunması karşısında ivme kaybettiğini bildirdi. ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Bahmut çevresindeki askeri faaliyetin yavaşladığını ancak Rus birliklerin diğer yönlerde yeni saldırılar planlıyor olabileceğini belirtti. İngiltere savunma bakanlığı ise çarşamba günü Bahmut’ta Rus operasyonun yavaşladığını ancak hala kentteki Ukrayna birliklerinin kuşatılma tehlikesi altında olduğunu açıkladı. Ukrayna ordusu da ABD ve İngiliz raporlarını doğrulayarak Rusya’nın saldırı potansiyelinin her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı General Oleksandr Syrskyi, Telegram mesajında, düşmanın (Rusya) önemli miktarda güç kaybettiğini ve yakın zamanda Ukrayna ordusunun daha önce Kiev, Harkiv, Balakliya ve Kupiansk’ta Rus işgalinden kurtarılan bölgelerde olduğu gibi avantajı ele geçireceği, mesajını paylaştı. General Syrskyi’nin açıklaması Ukrayna ordusu karşı saldırıya hazırlanıyor değerlendirmesine sebep oldu.

Kırım.

Putin’i tutuklama savaş sebebi

Son zamanlarda yaptığı agresif çıkışlarla bilinen Rusya eski Başkanı Dimitri Medvedev ise savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCC) Putin için tutuklama emri çıkardıktan sonra Rus lideri tutuklamaya yönelik herhangi bir girişimin Moskova yönetimine savaş ilanı anlamına geleceğini söyledi. İhtimali değerlendiren Medvedev, "Düşünelim, bu durum hiçbir zaman yaşanmayacak ama yine de olduğunu düşünelim: Nükleer devletin şu anki lideri, örneğin Almanya’ya gitti ve orada tutuklandı. Ne olur? Bu, Rusya’ya savaş ilanı olur ve bu durumda, sahip olduğumuz tüm silahlar, tüm füzelerimiz Bundestag’da, Şansölye'nin ofisine uçar" şeklinde konuştu.







