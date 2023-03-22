Rusya stratejik ortağımız

Batı ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden yaşanan gerilim, cuma günü Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında verdiği cezai hükümle yeni bir boyuta taşınırken, kararın hemen ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Moskova’ya yaptığı ziyaret iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha ileri bir boyuta taşınacağının sinyalini verdi. Ziyaret, Şi ve Putin’in 40. kez yüz yüze görüşmesi oldu ve Rusya-Çin ilişkilerinden Ukrayna’daki çatışmaya birçok konu ele alındı. İki lider ülkelerinin stratejik ortaklıklarını vurgularken, mart başında 3. kez Çin Devlet Başkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Moskova’ya yapan Şi hem Putin ile hem de diğer Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerde ülkesinin Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesini stratejik bir tercih olarak niteledi.

Çok kutupluluk vurgusu

Çin Devlet Başkanı, Rusya ile gelişen ilişkilerinin Pekin yönetiminin kendi çıkarlarına ve dünyanın gidişatına dayanan bir karar olduğunu ifade etti. Şi ayrıca, “Çin her zaman kendi bağımsız dış politikasını yürütüyor. Hem Rusya hem Çin, kendi ülkelerinin gelişimi, dünyada çok kutupluluğun desteklenmesi ve uluslararası sistemde daha demokratik bir düzen konusunda çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

İlk ziyaret Rusya’ya

Çin Devlet Başkanı, Rusya temasları kapsamında Başbakan Mihail Mişustin ile de başkent Moskova’da bir araya geldi. Rusya hükümet binasında dün yapılan görüşmede Şi, Çin ile Rusya’nın iki “dost ülke” olduğunu belirterek, “Devlet Başkanı olarak ilk önce Rusya’ya gelmeyi tercih ettim. Bu tarihsel mantıkla uyuşuyor. Çünkü birbirimizin en büyük komşusuyuz ve aynı zamanda stratejik ortaklarız” dedi.

Putin’e davet

Öte yandan Şi, Mişustin ile yaptığı görüşmede Putin’i Moskova’da yaptıkları görüşmelerin ikinci safhasını gerçekleştirmek üzere Çin’e davet ettiğini de açıkladı. Çin’in Rusya ile ayrıcalıklı bağlarının bulunduğunu belirten Şi, “Dün (Pazartesi), Başkan Putin’e onun için de uygun bir zaman diliminde Çin’e gelmesi için davette bulundum” ifadelerini kullandı. Öte yandan Şi’yi yeniden devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Mişustin, “Rusya ile Çin arasındaki dostluğun ve partnerliğin geliştirilmesindeki kişisel katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Yeni ulaşım projeleri

Mişustin, yeni jeopolitik şartlarda, iki ülke arasındaki ulaşım ve lojistik ağlarının da önemini giderek artırdığının altını çizdi. Rusya ile Çin’i ayıran doğal sınır konumundaki Amur Nehri üzerinde geçen yıl araba ve tren trafiğinin açıldığını ifade eden Mişustin, Trans-Sibirya ve Trans-Asya rotalarında yeni projelerin hazırlandığını da açıkladı. Şi ise Putin’den sonra Mişustin’i de görüşme için Pekin’e davet etti.

Çin medyası: Kazan-kazan ilişkisi

Çin medyasında da Şi’nin Moskova ziyaretine geniş yer verildi. China Daily gazetesi, iki tarafın karşılıklı saygı, barışçıl bir şekilde bir arada yaşama ve kazan-kazan temelinde örnek bir ilişki modeli geliştirdiğini belirtti. Resmi Xinhua ajansı da, görüşmenin iki liderin liderliğinde canlı ve dinamik ilişkilerin göstergesi olduğunu ifade etti. Global Times gazetesi ise, Rusların Şi’ye misafirperverliklerinin işareti olarak yüksek standartta bir karşılama merasimi yaptığı ifadelerine yer verdi. Ziyaretin küresel düzeydeki önemine de dikkat çekilirken, Rusya-Ukrayna Savaşı’na barışçıl çözüm bulma konusunda da umut verdiği vurgulandı.







