Yeni nesil eğitim yeniden tanımlanıyor

Bahçeşehir Koleji bir yeniliğe daha imza atıyor ve “dijital dünya okulu” projesine, “dijital eğitim merkezi” ile yepyeni bir sayfa açıyor. Bu merkezde öğretmenlere yönelik teknolojik formasyon eğitimlerinin yanı sıra, hibrit öğretmen kavramı, dijital içerik yaratımı, sosyal medya ve güvenlik gibi konu başlıklarında faaliyet gösterilecek. Merkez bünyesinde, derslerin konu içeriklerini hazırlayacak eğitim içerik üreticileri bulunacak. Video ve benzeri dijital içerikler geliştirilecek, var olanlar ise son teknoloji ile donatılacak.

ÖĞRETMENLER ÖĞRENECEK

Merkezle ilgili bilgi veren Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin teknolojiyi kullanan, üreten bireyler olarak yetiştiğine dikkat çekti ve “Geleceğin liderlerini yetiştiren öğretmenler de bu nedenle sadece teknolojiye entegre değil, teknolojiyi kullanarak üretim ve proje yapabilecek donanıma sahip. Dijital eğitim merkezi tam olarak bunu karşılıyor. Çünkü bünyesinde eğitim teknolojilerini barındıran donanım, yazılım ve bunları içeriğe dönüştürebilecek, dijital ürün geliştiren ekipler yer alacak. 24 saat işleyecek olan merkezde öğretmenler öğrenecek, geliştirecek; tasarlayacak. 3D yazıcılardan modüller çıkartacaklar, üretmeyi öğrenecekler. Çünkü öğretmen ne kadar çok hayal eder ve üretir ise öğrencilerin vizyonu o kadar gelişmiş olacak” dedi.

DİJİTAL EĞİTİM LİDERLERİ OLUŞTURUYORUZ

Öğretmenlerin eğitim sürecinin önemine vurgu yapan Dağ, “Bahçeşehir Kolejine ilk kez adım atan her öğretmen bu merkezde 25 saat eğitim programı alacak, bu öğrenme süreci hiç bitmeyecek. Kolej bünyesindeki her öğretmenimiz ‘dijital eğitim lideri’ olarak yoluna devam edecek. Öğretmenlerimiz hem öğrenmeye hem de öğretmeye hazır. Dijital eğitim merkezinde öğretmenlerimizin her biri ‘hibrit öğretmen’ olacak” diye konuştu.

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Altı kampüste uygulama ofisi

Özge Aslan

Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür yardımcısı Dr. Özge Aslan ise hibrit öğretmen kavramının artık sıklıkla kullanılacağını belirtti. Saha uygulamalarından yeni keşiflerin çıkması için ilk etapta 6 kampüs belirlendiğini söyledi. Aslan: “Dijital Eğitim Merkezi; Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl, Ankara Balgat kampüsü ile İstanbul’da Avrupa yakasında 2, Anadolu yakasında 2 olmak üzere toplamda 6 ayrı okulda kurulacak. Bu merkezde Ar-Ge çalışmaları ile içeriğimiz genişleyecek. En son teknolojiler ile donatılmış yepyeni eğitim tasarımları öğretmenlerimizin ellerinden çıkacak. Öğrenciler de bu vizyon ile gelişecek” dedi.