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Gündem ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için son gün uyarısı yaptı
EĞİTİM

YKS ek yerleştirme tercihleri son günü ne zaman, tercihler nasıl yapılır?

ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için 'son gün' uyarısı yaptı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS ek yerleştirme tercihleri için 'son gün' uyarısı yaptı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, YKS ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği belirtildi. Peki YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği uyarısında bulunuldu.

YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS ek yerleştirme için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.

2020 YKS Ek Yerleştirme tercihleri için tıklayınız

2020 YKS Ek Yerleştirme

Bugün saat 23,59'da bitecek olan YKS ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'de başlamıştı.

YKS ek yerleştirme tercih ücreti: 20 TL.

Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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YKS sonucunu internetten aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Akdeniz Üniversitesi'ni (AÜ) kazandığı için ayrı bir mutluluk yaşayan baba ve kıza, üniversiteden de, “Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu” cevabı geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonucunu babasıyla birlikte öğrenen genç kızın mutluluğu, milyonları duygulandırdı.


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