Gündem Yeni satın aldığı motosikletiyle evine dönerken yaptığı kazada öldü
AYDIN

Yeni satın aldığı motosikletiyle evine dönerken yaptığı kazada öldü

Aydın'dan satın aldığı motosiklet ile oturduğu Bursa’nın İnegöl ilçesine dönerken emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona arkadan çarpan 50 yaşındaki Hakan Orhan hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Yeni satın aldığı motosikletiyle evine dönerken yaptığı kazada öldü
Kazada hayatını kaybeden Hakan Orhan'ın cenazesi.

Kaza, dün, Aydın-İzmir otobanı Germencik ilçesi mevkisinde meydana geldi. Motosiklet tamirciliği yapan Hasan Orhan, Aydın’ın Germencik ilçesinden satın aldığı 48 AHV 896 plakalı motosiklet ile oturduğu Bursa’nın İnegöl ilçesine dönerken, arıza yapınca H.A.'nın (66) emniyet şeridine park ettiği 35 EVM 95 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Hakan Orhan, hayatını kaybetti.

Hakan Orhan'ın cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınarak İnegöl’e getirildi. Orhan’ın cenazesi, Yeşil Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından, İstanbul Hasan Efendi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: Trafik kitlendi 12 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 11
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Kaza TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi.
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Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan 06 CGM 603 plakalı kamyona aynı istikamette seyir halinde olan Arif G. idaresindeki 14 BD 294 plakalı tır çarparak devrildi.
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Ardından devrilen araca çarpmamak için frenleyen Şemsettin T. idaresindeki 06 CMG 856 plakalı erik yüklü kamyon, Mahmut K. idaresindeki 02 AAV 308 plakalı araç ve Jale İ. idaresindeki 77 EF 650 plakalı arazi aracı zincirleme kazaya karıştı.
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Kaza sebebi ile TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralılar Jale İ., Gürkan İ., Mahmut K., Ali K., Zehra Ö., Celal Ö., Ayşen Ö., Mehmet Ö., Arif G., Hüseyin A., Emel E. ve Ali O.A.’yı Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırdı.
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Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.
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Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten açılırken, devrilen tırın kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde başlanılacak.
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Öte yandan kazaya karışan Şemsettin T. kazanın bir anda olduğunu, arabayı hemen şeride çekerek yaralıların yardımına koştuğunu aktardı.
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Bolu Dağı’nda zincirleme kaza 12 yaralı
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Bolu Dağı’nda zincirleme kaza 12 yaralı
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Bolu Dağı’nda zincirleme kaza 12 yaralı
Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: Trafik kitlendi 12 kişi yaralandı
TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde kamyon, tır, minibüs ve arazi aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.

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