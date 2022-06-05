Gündem İstanbulda kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti
İSTANBUL

İstanbul'da kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

Arnavutköy'de taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsüne, yoldan geçen doktor ve hemşire kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyen iki bisiklet kullanıcısından birine, girişteki yan yolda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 THK 25 plakalı taksi çarptı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti
Arşiv.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat A. ağır yaralandı. Bu sırada havalimanına giden iki sürücü, hemşire ve doktor olduklarını belirterek, yaralıya kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bisikletliye çarpan taksici, "10 yıldan beri çocuk bekliyorduk. Dokuz ay önce baba oldum. Bir anda önüme çıktı, çarptım. Hızım 80 civarındaydı. Ben şimdi ne yapacağım." diye ağladı.

Bir bisiklet kulübüne üye olduklarını söyleyen diğer bisiklet kullanıcısının da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gözaltına alınan taksi şoförü emniyete götürülürken, yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

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