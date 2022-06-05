İstanbul'da kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat A. ağır yaralandı. Bu sırada havalimanına giden iki sürücü, hemşire ve doktor olduklarını belirterek, yaralıya kalp masajı yaptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Bisikletliye çarpan taksici, "10 yıldan beri çocuk bekliyorduk. Dokuz ay önce baba oldum. Bir anda önüme çıktı, çarptım. Hızım 80 civarındaydı. Ben şimdi ne yapacağım." diye ağladı.
Bir bisiklet kulübüne üye olduklarını söyleyen diğer bisiklet kullanıcısının da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Gözaltına alınan taksi şoförü emniyete götürülürken, yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
GÜNDEM
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Ankara'da, Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 06 J 1211 plakalı yolcu minibüsü, Genelkurmay Kavşağında, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 CGT 751 plakalı otomobil ile çarpıştı.
SIKIŞAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KURTARILDI<br><br>Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 18 yolcu ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Araçta sıkışan minibüs şoförü ise Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI<br><br>İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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