İstanbul'da kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat A. ağır yaralandı. Bu sırada havalimanına giden iki sürücü, hemşire ve doktor olduklarını belirterek, yaralıya kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bisikletliye çarpan taksici, "10 yıldan beri çocuk bekliyorduk. Dokuz ay önce baba oldum. Bir anda önüme çıktı, çarptım. Hızım 80 civarındaydı. Ben şimdi ne yapacağım." diye ağladı.

Bir bisiklet kulübüne üye olduklarını söyleyen diğer bisiklet kullanıcısının da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gözaltına alınan taksi şoförü emniyete götürülürken, yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

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