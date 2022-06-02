Gündem Kumburgazda otomobilin durağa daldığı korkunç kaza kamerada Ölü sayısı 3e yükseldi
İSTANBUL

Kumburgaz'da otomobilin durağa daldığı korkunç kaza kamerada: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Büyükçekmece Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girmiş iki öğrenci hayatını kaybetmişti. Feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kumburgazda otomobilin durağa daldığı korkunç kaza kamerada: Ölü sayısı 3e yükseldi
İki öğrencinin hayatını kaybettiği kaza böyle görüntülendi.

Kaza dün saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 HK 225 plakalı otomobil, otobüs durağına girdi.

Otomobil takla attıktan sonra dururken, bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Oğuzhan Kolver(15)'in hayatını kaybettiğini, biri ağır 10 kişinin yaralandığını belirledi.

Mehmet Alp Güney
Mehmet Alp Güney

Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı.


Oğuzhan Kolver
Oğuzhan Kolver

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ


Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alp Güney (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı kazada yaralananlardan birinin daha kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kazada ölü sayısı 3'e yükselirken, yaralanan 13 kişinin hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Kumburgaz'da otomobilin durağa daldığı kaza anı kamerada
OYNAT 00:24
Kumburgaz'da otomobilin durağa daldığı kaza anı kamerada
Büyükçekmece Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Feci kazada Oğuzhan Kolver(15) hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Alp Güney hastanede hayatını kaybetti.


KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, feci kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde savrulan aracın yol kenarında bekleyen kalabalığa çarptığı görülüyor.

Kumburgaz'da otomobil durağa girdi: 1 ölü
GÜNDEM
Kumburgaz'da otomobil durağa girdi: 1 ölü

Kumburgaz'da otomobilin durağa girdiği kaza sonrası yaşanan panik anları kamerada
OYNAT 00:26
Kumburgaz'da otomobilin durağa girdiği kaza sonrası yaşanan panik anları kamerada
D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde kaza yapan bir otomobilin durağa girdiği belirtiyor. İlk bilgilere göre aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi.


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