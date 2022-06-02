Kumburgaz'da otomobilin durağa daldığı korkunç kaza kamerada: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kaza dün saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 HK 225 plakalı otomobil, otobüs durağına girdi.

Otomobil takla attıktan sonra dururken, bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Oğuzhan Kolver(15)'in hayatını kaybettiğini, biri ağır 10 kişinin yaralandığını belirledi.

Mehmet Alp Güney

Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı.





Oğuzhan Kolver

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ





Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alp Güney (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Otomobilin çarptığı kazada yaralananlardan birinin daha kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kazada ölü sayısı 3'e yükselirken, yaralanan 13 kişinin hastanelerde tedavileri devam ediyor.





KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, feci kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde savrulan aracın yol kenarında bekleyen kalabalığa çarptığı görülüyor.

GÜNDEM Kumburgaz'da otomobil durağa girdi: 1 ölü

OYNAT 00:26 Kumburgaz'da otomobilin durağa girdiği kaza sonrası yaşanan panik anları kamerada D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde kaza yapan bir otomobilin durağa girdiği belirtiyor. İlk bilgilere göre aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi.

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