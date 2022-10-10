​Yeni Yüzyılın mimarı Kuva-yi Milliye şehrinde

Balıkesir Ak Partili Belediye Başkanları adına konuştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda başlayan toplantı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ile Erkan Kandemir; AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, İlçe Belediye Başkanları ile partililerin de katılımıyla tamamlandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda tüm Balıkesir Ak Partili Belediye Başkanları adına Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı konuşma sonrası başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere salondakilerin takdirini topladı.

Başkan Avcı “Din-i Mübin-i İslâm aşkıyla sizlerin arkasında koşturuyoruz”

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AK Parti Balıkesir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Balıkesir AK Partili Belediye Başkanları adına konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Sayın Cumhurbaşkanım, milletin adamı mazlumların umudu zatıâlinizi Zağnos Mehmet Paşa’nın; Kuvâ-yi Milliye’nin; Kara İsa’nın ve 41 bayrak adamının başşehri güzel Balıkesir’imizde sizleri ağırlamaktan gurur duyduğumuzu, şeref duyduğumuzu ifade ediyorum. Hoş geldiniz; şerefler verdiniz; sefalar getirdiniz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım bizler sizlerin taşıdığı ümmet sancağını İslam sancağını şehrimizde aşağılara düşürmemek adına İl Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız öncülüğünde Milletvekillerimizin katkılarıyla 10 İlçe Belediye Başkanımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım sizleri 3 buçuk yıldır Balıkesir’de görmemenin sevdasını ve sevincini bugün sokaklara ve caddelere taşarak gördük. Bizler sizleri destekleyebilmek için İlçemizle; Büyükşehrimizle; Milletvekillerimizle birlik olarak çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlamında var gücümüzle elimizden gelen imkânları seferber ediyoruz. İnşallah 2023’te de daha güçlü bir şekilde sizleri tekrar seçtirerek size olan borcumuzu yerine getireceğimize inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım Üstat Arif Nihat Asya diyor ki: ‘Delikanlım! İşaret aldığın gün atandan! Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan!’ diyor. Sizler feleniğmel emiru, emiruha Hadis-i Şerif’inde övgüye mazhar olan Sultan Fatih’ten; Sina Çölleri’nde yürüyerek sevgili Peygamberimizin mihmandarlığını yaptığı Sultan Yavuz’dan; nerede bir mazlum inlese, nerede bir garip çile çekse onlara her zaman elini uzatan sizi de çok benzettiğimiz Sultan Abdülhamid Han’dan aldığınız işaretle dik yürüyorsunuz. Milletimiz de her zaman arkanızda, bizler de Allah’ın izniyle sonuna kadar yanınızda sizlerle birlikte çalışarak gayret sarf edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım sizi Allah için seviyor, Allah rızası için seviyor, sevgili Peygamberimizin muhabbetiyle seviyor, Din-i Mübin-i İslâm aşkıyla sizlerin arkasında koşturuyoruz. Onun için bizim size olan sevdamız Allah’ın izniyle pazara kadar değil mezara kadardır diyor, saygılarımızı sevgilerimizi arz etmek istiyorum” dedi.