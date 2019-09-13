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Yeşil reçete çetesi çökertildi: 430 bin ilaç ele geçirildi - Bursa haberleri

Bursa'da dev operasyon: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Bursa merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, üretici firmalardan, 'ihraç edecekleri' yalanıyla alıp piyasaya süren, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 430 bin ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaç sayısının, Türkiye genelinde bir seferde ele geçirilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen ilaçlar.
Ele geçirilen ilaçlar.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında yeşil reçeteye tabi 235 bin ilaç ele geçirdi. Narkotik polisi, operasyonun ardından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturmayı derinleştirdi.

  • Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda da operasyon için düğmeye bastı. Polis, Bursa merkezli operasyonda Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Van ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı, yeşil reçeteyle satılan 430 bin ilaç ele geçirildi.

  • Ele geçirilen ilaç sayısının, Türkiye genelinde bir seferde ele geçirilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Şüphelilerin, üretici firmalara, sahte belgeler ile kendilerini ecza deposu gibi gösterip, ihraç edecekleri yalanıyla ilaçları aldıkları, uyuşturucu olarak da sattıkları belirlendi.

Bursa'ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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