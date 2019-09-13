Yeşil reçete çetesi çökertildi: 430 bin ilaç ele geçirildi - Bursa haberleri Bursa'da dev operasyon: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar Bursa merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, üretici firmalardan, 'ihraç edecekleri' yalanıyla alıp piyasaya süren, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 430 bin ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaç sayısının, Türkiye genelinde bir seferde ele geçirilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 13 Eylül 2019, 16:01 Son Güncelleme: 13 Eylül 2019, 16:08 DHA