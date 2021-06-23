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POLİTİKA

YİK Toplantısı'nda yeni anayasa vurgusu: En geniş uzlaşı için çalışmalar sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, sona erdi. 'Daha fazla özgürlük' ve 'daha güçlü demokrasi' için reformların kesintisiz şekilde devam ettirileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olan yeni ve sivil bir Anayasa'yı en geniş uzlaşıyla kazandırmak için çalışmaları kararlıkla sürdüreceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YİK Toplantısında yeni anayasa vurgusu: En geniş uzlaşı için çalışmalar sürecek
YİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, toplantının içeriğine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Kurul üyeleri, "adalet", "hukuk" ve "yeni anayasa" konuları üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır.

'Yeni anayasa bütün reformların çatısı'

Kurul üyeleri, milletimizin hiçbir ayrım olmaksızın tüm fertleriyle en ileri standartlarda hukuka ve demokrasiye layık olduğunu dile getirmişlerdir. Ülkemize yeni ve sivil bir Anayasa kazandırma gayretlerini, hayata geçen bütün reformların çatısı olarak gördüklerini belirtmişlerdir.

'Reformlar kesintisiz şekilde sürecek'

Temel kanunlarımızı yenileyerek ve adalet teşkilatımızın altyapısını güçlendirerek, yargının işleyişini kolaylaştırdıklarını anlatan Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimize taahhüt ettiğimiz gibi, daha fazla özgürlük ve daha güçlü demokrasi için reformlara kesintisiz şekilde devam ettiğimizi dile getirmiştir.

'Yeni anayasa için en geniş uzlaşı'

Sayın Cumhurbaşkanımız, "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye" vizyonuyla hazırladığımız İnsan Hakları Eylem Planımızın da bu sürecin bir parçası olduğuna işaret etmiş, milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olan yeni ve sivil bir Anayasa'yı en geniş uzlaşıyla kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtmiştir.

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