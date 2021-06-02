Erdoğan Millet ittifakına sordu: Anayasayı PKK ile mi yapacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız” dedi. Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticarete ilişkin, “Ticaret hacmimizde 2020 biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİNİN ANAHTARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Garibashvili ile bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye, Gürcistan’ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcı bölgesel iş birliği zaviyesinden müşterek çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Azerbaycan’la üçlü iş birliğimiz bu bakımdan önemlidir. Bunun yanında özellikle de Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız. Bu yıl içerisinde de Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Dışişleri Bakanlarımızın belirleyeceği bir tarihte yapma kararlılığını ortaya koyduk. Mevcut mekanizmalarımızı kararlı bir şekilde, ideal bir şekilde ortaya koyarak adımlarımızı atacağız.”

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GÜRCİSTAN’IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK

Garibashvili ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere, terör konusundaki mutabakatları da ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, “Türkiye olarak Gürcistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının Gürcistan’ın toprak bütünlüğü içerisinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzumuzu bu vesileyle tekrarlamak isterim. Komşumuzun Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine desteğimiz tamdır” dedi.

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ERDOĞAN MİLLET İTTİFAKINA SORDU: ANAYASAYI PKK İLE Mİ YAPACAKSINIZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin anayasa çalışmaları için “PKK’nın uzantılarıyla mı kalkıp Anayasa metni hazırlayacaksınız. Anayasa dediğimiz zaman milli ve yerli olması şart. Bu millet gayrıresmi bir anayasa istemez” dedi. TRT Haber ve TRT1 yayınında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konulara açıklık getirdi.

BİLİM KURULU OLUŞTURMA GAYRETİ

AK Parti’nin anayasa çalışmaları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Detaya girersem Cumhur İttifakı’ndaki ortağımıza yanlış yapmış oluruz. Heyetler oturacak, konuşacak ve çalışma yapılacak. Bu çalışma yapıldıktan sonra çıkarılması ve ilave edilmesi gereken ne gibi maddeler vardır aramızda konuşacağız. Tamam dediğimiz anda Devlet Bey’e takdim edeceğim. Birlikte yapacağımız bu çalışma aynı zamanda Cumhur ittifakının bir çalışması olacak. Bugüne kadar yaşam koşullarımızda, ne gibi çıkarımlarda bulunabiliriz? Bunları nasıl değerlendireceğiz? Hepsi ele alınacak. ‘Anayasa Bilim Kurulu’ oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu şekilde çalışmaları yürütmek istiyoruz. En geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım, bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı, Cumhur ittifakına ulaştıralım. En geniş anlamda uzlaşıyı sağlayamazsak hazırlığımızı milletimizin takdirine sunamayız. Bu da benim en büyük endişemdir” diye konuştu.

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DAĞDAKİ PKK İLE Mİ YAPACAKSINIZ?

Erdoğan, şunları kaydetti: Millet İttifakı, neyi ne ile yapacak? Kimi kim ile bir araya getirecek? Veya hazırlayacakları bir anayasa metni nasıl ortaya çıkacak? Düşündürücüdür. Çünkü anayasa hazırlıklarında millilik ve yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK’lılar ve uzantılarıyla mı anayasa metni hazırlayacaksın. Bu milletin anayasasının milli ve yerli bir boyutunun olması şart. Bu millet milli ve yerli bir anayasa ister. Gayri milli değil. Biz bunların yapacağı çalışmadan rahatsız değiliz. Yapsınlar.

PARLAMENTER DEMOKRASİ MAZİ OLDU

Bir defa Parlamenter demokrasi dendiği zaman, bizim için ve milletimiz için mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan, sürekli koalisyonlarla iç içe olan dönemleri yaşadık biz. Bu dönemleri yaşayan, bu yüzden AK Parti’yi tek başına iktidara getiren milletimiz oldu.

GERİLİMİ SORACAĞIM

Kendisiyle yapacağımız görüşmede niçin gerilim safhasında bunu soracağız. Biz sizden önce yine demokratlarla çalıştık. Böyle bir gerilim burada olmadı. NATO Zirvesi’nde bir araya geleceğiz. O bir araya gelişte bunları konuşacağız.

ANTİKORUM 2 BİN 160 ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin KOVİD-19 ile alakalı sorusuna verdiği cevapta “Ben 3 aşımı oldum, bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım. Antikor testi oldum. Hamdolsun 2 bin 160’ı yakaladık” dedi.