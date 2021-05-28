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YEREL GÜNDEM

Yıldırım'da can dostları emin ellerde

YILDIRIM BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2021 YILININ İLK 5 AYINDA; 3 BİN 789 HAYVANI TEDAVİ EDERKEN, BİN 250 AŞI UYGULAMASI YAPIP, 269 CAN DOSTUNU DA SAHİPLENDİRDİ. YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ; “HAYVAN SEVGİSİ KÜLTÜR VE MEDENİYET MESELESİDİR. YAŞAMIN İÇİNDE YER ALAN HER CANLIYI, HER RENGİ, HER GÜZELLİĞİ KORUMAK VE YAŞATMAK BİZLERİN SORUMLULUĞUNDA. ŞEHRİMİZİN SESSİZ SAKİNLERİNE GÖNLÜMÜZÜ AÇIYORUZ.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yıldırımda can dostları emin ellerde
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz

Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak vizyon projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına da şefkat elini uzatıyor. Can dostlarının beslenme, barınma, tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla da sokak hayvanlarını sıcak yuvalara kavuşturuyor. Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakım Evi Tedavi Merkezi’nde,2020 yılında 7 bin 905 hayvanın tedavisini gerçekleştirirken, 326 can dostunun da yeni yuvalarına kavuşmasını sağmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2021 yılının ilk 5 ayında ise 3 bin 789 hayvanı tedavi ederken, bin 250 aşı uygulaması yapıp, 269 hayvanı da sahiplendirdi.

‘HAYVAN SEVGİSİ MEDENİYET MESELESİDİR’

Köklü bir medeniyetin ruhunu taşıyan Yıldırım’da, her canlıya değer verildiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediye olarak hizmetlerimizi insanla sınırlı tutmuyoruz. Yaşamın içinde yer alan her canlıyı, her rengi ve her güzelliği korumak, yaşatmak ve geliştirmek bizlerin sorumluluğudur. Yaşamımızın bir parçası olan can dostlarımızın daha güzel koşullarda yaşamaları için ekiplerimiz çalışıyor. Hayvanların barınma, beslenme, tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sahiplendirme çalışmaları ile onların sıcak yuvalara kavuşmasını sağlıyoruz. Hayvan sevgisi medeniyet ve kültür meselesidir. Dağdaki kurdu, kuşu düşünen ve dert edinen bir medeniyetin temsilcileri olarak; şehrimizin sessiz sakinlerine gönlümüzü açıyoruz. Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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