Yıldırım'da can dostları emin ellerde YILDIRIM BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2021 YILININ İLK 5 AYINDA; 3 BİN 789 HAYVANI TEDAVİ EDERKEN, BİN 250 AŞI UYGULAMASI YAPIP, 269 CAN DOSTUNU DA SAHİPLENDİRDİ. YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ; “HAYVAN SEVGİSİ KÜLTÜR VE MEDENİYET MESELESİDİR. YAŞAMIN İÇİNDE YER ALAN HER CANLIYI, HER RENGİ, HER GÜZELLİĞİ KORUMAK VE YAŞATMAK BİZLERİN SORUMLULUĞUNDA. ŞEHRİMİZİN SESSİZ SAKİNLERİNE GÖNLÜMÜZÜ AÇIYORUZ.”

Haber Merkezi 28 Mayıs 2021, 15:21 Son Güncelleme: 28 Mayıs 2021, 15:24 Yeni Şafak