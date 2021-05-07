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Gündem Yıldırımda kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı
YEREL GÜNDEM

Yıldırım’da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı

Bursa Yıldırım Belediyesi’nin hayata geçirdiği plan ve imar uygulamaları ilçedeki kentsel dönüşümün önünü açtı. Değirmenlikızık mahallesi 3. kavaklı sokakta bulunan ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Göktaş Sitesi’nde yıkım çalışmaları başladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “bursa birinci derece deprem kuşağında yer alıyor. Yıldırım’ı, bu bilinçle yeniden planlıyor ve kentsel dönüşüm çalışmalarının merkezine deprem gerçeğini koyuyoruz.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım’da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı
​Yıldırım’da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı

Bursa-Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak plan ve imar uygulamalarını hayata geçiren Yıldırım Belediyesi çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Vatandaşların güvenli, modern ve sağlıklı konutlara kavuşmasını hedefleyen Yıldırım Belediyesi önemli bir düğümü çözüyor. Kentsel dönüşümün özel sektör eliyle yerinde gerçekleştirilebileceği plan ve uygulamalar yapan Yıldırım Belediyesi, Değirmenlikızık Mahallesi 3. Kavak Sokak’ta bulunan Göktaş Sitesi’nde kentsel dönüşüm uygulanmasının önünü açtı. Yapılan inceleme ve denetimlerde depreme dayanıksız olduğu anlaşılan Göktaş Sitesi 5 blok ve 40 daireden oluşuyor. Göktaş Sitesi sakinlerini depreme dayanıklı, modern konutlara kavuşturacak dönüşüm çalışması Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı yıkım töreni ile başladı.

BAŞKAN OKTAY YILMAZ: ‘DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMAMALIYIZ’

Yıldırım Belediyesi olarak; güvenli, sağlıklı ve modern bir kent meydana getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Görev süremizin başladığı günden bu yana kentsel dönüşüm odaklı plan revizyon ve uygulama çalışmaları gerçekleştirdik. İmar Kanunu’nun 18’inci Maddesi’nin değişmesine öncelik ederek imar plan ve uygulamalarının bozulmasının önüne geçtik. Bu sayede daha sağlıklı planlamalar yapabilir duruma geldik. Yıldırım’ı yeniden planlarken, daha modern ve konforlu bir kent oluşturmaya çalışırken deprem gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bursa birinci derece deprem kuşağında yer alıyor. Bu nedenle Yıldırım’da uygulanacak kentsel dönüşüm çalışmalarının merkezine depremi koymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"2023’ün başında hak sahipleri dairelerine kavuşacak"

Göktaş Sitesi’nin de depreme dayanıksız olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yıkım çalışması sırasında tüm vatandaşlarımız gördü; bu binalar çürük, beton yapılar küçük darbelerle parçalandı. Burada özel sektör eliyle bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Göktaş Sitesi sakinleri ve inşaat firması yüzde 100 oranında anlaşma sağladı. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak gerekli plan değişikliklerini yaptık. Projedeki hedefimiz binaların dönüşmesinden ibaret değil, burada sosyal bir dönüşüm sağlanacak. Her dairenin otoparkı olacak, sosyal donatılar bulunacak. İnşallah 2023’ün başında hak sahiplerimiz dairelerine kavuşmuş olacak” diye konuştu.

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