Yoğun sis ulaşımı durdurdu: Boğaz 43 saattir transit gemi geçişlerine kapalı

Çanakkale'de iki gündür yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, 28 Şubat akşamı boğaz trafiği saat 17.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

Dün de gün boyu devam eden sis etkisinin yitirmeye başlamasının ardından saat 15.30 itibariyle boğaz trafiği transit geçi geçişlerine açılırken, yaklaşık 3 saat sonra sisin etkisinin arttırması nedeniyle saat 18.15 itibariyle tekrar çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.