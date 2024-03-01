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Yoğun sis ulaşımı durdurdu: Boğaz 43 saattir transit gemi geçişlerine kapalı

Çanakkale'de iki gündür yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı sis nedeniyle 43 saattir çift yönlü transit gemi geçişlerine kapalı. Sisin etkisini yitirmesinin ardından boğaz trafiğinin tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

11:05 - 1/03/2024 Cuma
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Çanakkale Boğazı sisten dolayı 43 saattir transit gemi geçişlerine kapalı
Çanakkale Boğazı sisten dolayı 43 saattir transit gemi geçişlerine kapalı
Çanakkale Boğazı etkili olan sis nedeniyle 43 saattir çift yönlü transit gemi geçişlerine kapalı.
Sisin etkisini yitirmesinin ardından boğaz trafiğinin tekrar trafiğe açılması bekleniyor.
Çanakkale'de iki gündür yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, 28 Şubat akşamı boğaz trafiği saat 17.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
Dün de gün boyu devam eden sis etkisinin yitirmeye başlamasının ardından saat 15.30 itibariyle boğaz trafiği transit geçi geçişlerine açılırken, yaklaşık 3 saat sonra sisin etkisinin arttırması nedeniyle saat 18.15 itibariyle tekrar çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle 43 saattir çift yönlü transit gemi geçişlerine kapalı
. Sisin etkisini yitirmesinin ardından boğaz trafiğinin tekrar trafiğe açılması bekleniyor.
Öte yandan, boğaz hattındaki feribot seferlerinde ise bir aksama yaşanmadığı bildirildi.


#Çanakkale Boğazı
#sis
#ulaşım
#deniz ulaşımı
34 dakika önce
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