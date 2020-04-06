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EĞİTİM

YÖK: Seviye tespit sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil sınavların, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verdi.

Haber Merkezi DHA
​Yükseköğretim Kurulu.
​Yükseköğretim Kurulu.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, "YÖK'ün 26 Mart 2020 tarihli toplantısında; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında, Üniversitelerce Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında daha sonra Kurulumuzca belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Kurulumuzca ileriki tarihlerde web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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