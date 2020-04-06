Gündem Sözleşmeli erlik için başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihe ertelendi
ANKARA

Sözleşmeli erlik için başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihe ertelendi

Sözleşmeli erlik için başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihe ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetlerine başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamalarının koronavirüsle mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır" denildi.

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