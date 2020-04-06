Sözleşmeli erlik için başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihe ertelendi Sözleşmeli erlik için başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihe ertelendi Milli Savunma Bakanlığı, 2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetlerine başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamalarının koronavirüsle mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Haber Merkezi 06 Nisan 2020, 17:01 Son Güncelleme: 06 Nisan 2020, 17:27 Yeni Şafak