Askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrolü devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından açıklamada, "COVID19 ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor. Aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor" denildi.

#COVID19 ile mücadele kapsamında askerî hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor. Aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor.#EvdeKal#EvdeHayatVar#HayatEveSığar pic.twitter.com/YISuWxHLAi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2020