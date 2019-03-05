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EĞİTİM

YÖK üniversitelere karne verecek

YÖK Başkanı Yekta Saraç, bu yıldan itibaren 5 ana başlıkta ve 42 göstergede üniversitelerin başarı karnesini yayımlayacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yekta Saraç
Yekta Saraç

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sayısal büyümenin tamamlandığı yükseköğretim sisteminde kalite ve niteliğin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaları anlattı. Kalite Kurulunu kurduklarını hatırlatan Saraç, çıktı odaklı değerlendirmeler için hukuk fakültesinden başlamak üzere meslek icra sınavlarının yapılması gibi birtakım çalışmaların yürütüldüğünü de dile getirdi.

ÖNEMLİ BİR AŞAMA

Üniversitelerin her yıl çeşitli açılardan değerlendirilerek sonuçlarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğine vurgulayan Saraç, şöyle devam etti: "Bu yıldan başlayarak üniversitelerin başarı karnesini her yıl yayımlama kararı aldık. Üniversitelerin değerlendirilmesi 5 ana başlıkta 42 göstergede olacak. Bu göstergelere ait 2018 yılı verileri ile üniversitelerimiz ölçülecek ve değerlendirilecek. Her bir üniversitenin geçen bir yıl içindeki performansının değerlendirilmesi her yılın başında açıklanacak."

AMAÇ REKABET

Saraç bu çalışmanın amacını ise şöyle açıkladı: "Bu göstergelerin ana amacı yükseköğretim kurumları arasında adalet temelli rekabet ortamı oluşturmak ve bu rekabetin nesnel ve ölçülebilir başarı kriterlerini ortaya koymaktır."

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