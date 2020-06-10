Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yolcu otobüsüyle personel servis minibüsü çarpıştı Bir ölü
3. SAYFA

Yolcu otobüsüyle personel servis minibüsü çarpıştı: Bir ölü

Antalya’da yolcu otobüs ile personel servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


  • Kaza, 09.10 sıralarında Antalya - Burdur karayolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, içerisinde 5 yolcunun bulunduğu Ç.T. idaresindeki 34 BN 6967 plakalı Iğdır - Antalya seferini yapan yolcu otobüsü, Odabaşı Kavşağı’na geldiği sırada Şehit Mustafa Gürcan Caddesi’nden çıkan Rahmi Yılmaz hakimiyetindeki 07 ENG 51 plakalı personel servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aracında sıkışan minibüs şoförü Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Yılmaz’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.

Frene bastı ama geç oldu

  • Otobüsteki yolculardan Kafkas Yolcu, "Kazayı tam göremedim. Korna sesi geldi ve irkildim. Başımı kaldırdığım zamanda frene basmıştı şoför ama geç olmuştu. Otobüste başka yolcular da vardı. Hepimiz panikledik" dedi.


Kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü ve yolcular, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle kurtuldular
OYNAT 00:39
Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle kurtuldular
Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, 3 kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yaralanan ticari taksi şoförü Mehmet Emin Onur, 112 sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.


Abone Ol Google News
Millet İttifakında neler oluyor?

Millet İttifakı'nda neler oluyor?

​Aylar sonra grupta konuştu ama ittifak ortağının vekillerini anmadı.
Vatandaş açın diyor

Vatandaş 'açın' diyor

​"Ayasofya ibadete açılmalı mı?" diye soruldu işte sonuçlar...
Yasaklar yeniden gelebilir

Yasaklar yeniden gelebilir

​Hastanelerin dolması 'ikinci dalga' kabul edilecek.

​Yaşlılar ve engelliler için yapılan proje sosyal medyada hedefte.

​Skandalı aydınlatan CHP'li meclis üyesi partiden ihraçla tehdit ediliyor.

​Tanal elleri acımasın diye Meclis sırasını hırpaladı.
İstanbul trafiğini düşünen birileri var

İstanbul trafiğini düşünen birileri var

​Mesailer kademelenecek, trafikte yoğunluk düşecek.

​Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar.

​Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
DSÖ tutarsızlığında bugün

DSÖ tutarsızlığında bugün

​Şimdi de 'Semptom göstermeyenler hastalık bulaştırmaz' diyorlar.
Tarih açıklandı<br>telefonlar kitlendi

Tarih açıklandı
telefonlar kitlendi

​On binlerce çift düğün hazırlıklarına başladı.
Sosyal mesafe<br>mimaride de geçerli

Sosyal mesafe
mimaride de geçerli

​Çarpık kentleşme salgının yayılma hızını etkiledi.
Öncelik stoper

Öncelik stoper

​Hedefte bir yerli bir de yabancı isim var.
10 milyon kişi tedavi bekleyecek

10 milyon kişi tedavi bekleyecek

​Dünya basınında bugün: İngiltere'de korkulan senaryo gerçekleşiyor...
Dünya<br>peşinden koşuyor

Dünya
peşinden koşuyor

Bir ay içerisinde ​milyar dolarlık rekor sipariş geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.