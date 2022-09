YouTube mafya gibi çalışıyor

Yeni Şafak’ın tıp ve akademi dünyasından isimlerle konuşarak hazırladığı LGBT dosyasına Youtube’un uyguladığı sansüre eleştiriler dün de devam etti.

Çalışmaya destek veren uzmanlar, YouTube’un 7 günlük sansür için gerekçe gösterdiği ‘Nefret söylemi içeriyor’ iddiasına sert tepki gösterdi. Çalışmanın tamamen bilimsel veriler içerdiğini ifade eden uzmanlar, “Konuşmaların hiçbir yerinde nefret söylemi yok. Özgürlük nidaları atanların aslında ne kadar büyük bir mafya tarzında çalıştıklarını gözlemlemiş olduk” dedi.

PROF. DR. ZEKİ BAYRAKTAR

Sansürlemek gerçekleri kör etmektir

PROF. DR. ZEKİ BAYRAKTAR: YouTube’un bu uygulaması da LGBT aktivitesinin psikiyatri camiasını nasıl etkilediğini gösteren somut bir kanıttır. Daha önce de ifade ettiğim gibi modern psikiyatriyi domine eden dernekler, maalesef psikiyatriyi eşcinsellik konusunda bilimsel bir disiplin olmaktan çıkarmış, dogmatik bir ekol haline getirmiştir, bu uygulama da bunun bir devamı, göstergesi. Bilim yanlışlanabilir doğrulardır, dogma değildir, bilimsel verilere dayalı çalışmaları bile sansürlemek dogmanın da ötesinde bir durum, gerçeklere gözünü kör etme… Psikiyatri haricindeki diğer tüm tıbbi disiplinlerde kutuplaşmış görüşler, birbirini yanlışlayan görüşler büyük bir şeffaflıkla yayınlanabiliyor ve tartışılabiliyorken, psikiyatride bu yapılamıyor. Çünkü psikiyatri; eşcinsellik konusunda politik bir dogma haline geldi, bilimin, bilimsel çalışmaların değil LGBT aktivitesinin LGBT lobilerinin etkisi altında.

REKLAM

PROF. DR. AHMET AKIN

Sosyal medyayı aynı lobi yönetiyor

PROF. DR. AHMET AKIN: Ben en başından beri, emperyalizmin desteklediği ve fonladığı LGBT lobileri ile bu sistemin içerisine bir şekilde dahil edilen kardeşlerimizi, yani evdeki baskıdan olabilir ataerkil kodlardan olabilir ve yahut bir şekilde cazip gösterilerek yönlendirilerek özendirilerek cinsel kimlik karmaşasından faydalanarak LGBT sisteminin içerisine çekilen kardeşlerimizin lobilerden hep ayırdım ve konuşmamın başından sonuna kadar hiçbir yerinde bir nefret söylemi yok, kimseye de hiçbir zaman sapkın lanet demedim, demem; ama tabii ne yaparsanız yapın ne anlatırsanız anlatın, bu konuşmaların kaderi bu şekilde oluyor. Bir şekilde LGBT lobisiyle ve o sistemle ilgili bir şey söylediğinizde yayınınız veya söylemleriniz hemen etiketleniyor homofobik oluyorsunuz ve bir şekilde engelleniyorsunuz. Çünkü bizim söylediğimiz şeyler belki yüz binleri, belki de insanlığın geleceğini ilgilendiren gerçekler. Müthiş bir yönlendirme var.

TUZAĞA YOL AÇAN ETKEN

Ben bunu her defasında söyleyeceğim, ölene kadar da söyleyeceğim, başıma gelecekleri bilmeme rağmen söyleyeceğim. Bu nedenle asıl özgürlükçü olanların, özgürlük, barış, hümanizm nidaları atanların aslında ne kadar büyük bir mafya tarzında çalıştıklarını ve sosyal medyanın da bunun içerisinde olduğunu bir kez daha gözlemlemiş olduk. Çünkü sosyal medyayı kuran sistem de onlar, istediği gibi yöneten de onlar... LGBT lobilerini destekleyen sistem de onlar. Bu her zaman söylediğim gibi Anadolu’yla emperyalizmin mücadelesi. Biz emperyalizmin karşısında durarak, çocuklarımızı da ötekileştirmeden ve bu tuzağı her zaman hissettirerek, fark ederek, tabii bu tuzağa yol açan en önemli etkenlerden birisi aile içi şiddet, aile içi otoriter ebeveyn tutumları vs. bunları da her zaman dile getirerek bir kardeşimizin daha bu sorunu yaşamaması için elimizden geleni yapacağız. Onlar emperyalizmin gereğini yapacaklar, biz de Anadolu insanı olmanın gereğini yapacağız. Her bir kardeşimiz bizim için değerli.

REKLAM

PROF. DR. NEVZAT TARHAN

Nefret nerede rapor sunsun

PROF. DR. NEVZAT TARHAN: Hangi söylemin nefret olduğunun gerekçeli raporu sunulmazsa, ideolojik ve siyasi bir tavır olarak değerlendirilmelidir.

DR. ŞÖHRET KARADUMAN

Tezata düştüler

ABD Anayasası’nın ilk paragrafı ‘Özgür’ konuşmadır. Bununla övünürler ve bence de övünülecek bir yasa. Fakat bu sansür övündükleri ‘Özgürlük’ ile tezata düşmektedir. Anlattıklarımı kadın ve aileyi korumak için anlattım. Yeni çıkan Uluslararası Yüzme Federas-yonu’nun (FINA) aldığı kararı da verdiğim röportaj destekliyor. Biz bilim insanlarının konuşmaları sansürleniyorsa, doğru noktalara işaret etmişiz demektir.

DR. MUSTAFA MERTER

Ana hedefleri aileler

DR. MUSTAFA MERTER: Bu savaşın esas silahları, farklı toplumsal mühendislik projeleri. LGBT bunlardan sadece bir tanesi. İlk meselemiz böyle bir savaş içinde olduğumuzu idrak etmemiz ve ana hedefin aile olduğunu idrak etmemiz. İkinci adım, acilen bir Sosyal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü kurulması. Mesela YouTube’un esas yöneticisi kim, hisse senetleri oranı.. benzer istihbaratın toplanması lazım. Karşımızda “birileri” yok, isimler ve cibilliyetleri belli. Ayrıca Türkiyemiz artık bütün İslam alemini temsil eder hale geldi, istişare ve müşterek tedbir hareketleri başlatmamız lazım.