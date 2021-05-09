Yozgat’ta etkili olan fırtına çatıları uçurdu çok sayıda araca hasar verdi Yozgat’ta etkili olan şiddetli fırtına sonucu çok sayıda binanın çatısı uçarken 25’e yakın araçta hasar oluştu. Can kaybı olmadığını söyleyen Vali Polat, şiddetli fırtına sonrası Akdağmadeni ilçesinde çok sayıda çatının uçtuğunu ve 25’e yakın araçta maddi hasar oluştuğunu da dile getirdi.

Haber Merkezi 09 Mayıs 2021, 07:51 Son Güncelleme: 09 Mayıs 2021, 07:54 İHA