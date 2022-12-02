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ANKARA

YSK Başkanı Akkaya'dan 'YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu' iddiasına yalanlama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, seçmen kütüklerinin sürekli bilgi toplamayla her seçim döneminde güncellendiğini belirterek, "YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir. Haberlerde iddia edildiği gibi bir raporumuz bulunmamaktadır" dedi.

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Haber Merkezi AA
YSK Başkanı Akkayadan YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu iddiasına yalanlama
YSK Başkanı Muharrem Akkaya açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya "YSK'ya ait seçmen kütüğüne ilişkin raporlarda, Suriyeli seçmen sayısının 466 bin 105 olduğu" yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Kurulun böyle bir rapor hazırlamadığını belirten Başkan Akkaya, "Seçmenleri doğum yerine göre kategorilendirdiğimiz bir çalışmamız da bulunmuyor." bilgisini verdi.

  • Akkaya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sistemindeki verilerin sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncellendiğini anlattı.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 47'nci maddesi gereğince bu listelerin, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere de verildiğini hatırlatan Akkaya, şunları söyledi:

  • "Seçmen kütükleri, sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncelleniyor. Yapılan incelemelerin ardından listeler 'Sandık Bölgesi Askı Listesi' haline getiriliyor. İtiraz ve incelemelerin de tamamlamasıyla seçmen kütüğü listesi kesinleştirilerek, sandık seçmen listesi son halini alıyor."

İlgili yasa maddeleri uyarınca, bugüne kadar sistemin böyle işlediğini belirten Akkaya, "YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir. Haberlerde iddia edildiği gibi bir raporumuz bulunmamaktadır." dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim açıklaması
OYNAT 02:05
YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı rakamlar dün itibarıyla yüzde 100 sisteme işlendi. Kayıtlı seçmen sayısı 10 Milyon 560 bin 963, oy kullanan seçmen sayısı 8 Milyon 925 Bin 63, geçerli oy 8 Milyon 746 Bin 464, geçersiz oy 178 bin 599, katılım oranı ise yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir” dedi.


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