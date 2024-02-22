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YSK'ya dilekçe verildi: Bir parti daha seçime katılmayacağını duyurdu

Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirdi. Böylelikle seçime katılacak parti sayı 34'e düştü. İşte seçime katılacak partiler...

17:10 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:12 - 22/02/2024 Perşembe
AA
Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak.
Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak.

Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi.

Edinilen bilgiye göre,
Genç Parti,
yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.

Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.

Daha önce de
Yenilik Partisi
seçime katılmayacağını bildirmişti.
Buna göre,
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.

Seçime katılacak partiler

  1. Adalet Birlik Partisi,
  2. Adalet Partisi,
  3. Adalet ve Kalkınma Partisi,
  4. Anadolu Birliği Partisi,
  5. Anavatan Partisi,
  6. Aydınlık Demokrasi Partisi,
  7. Bağımsız Türkiye Partisi,
  8. Büyük Birlik Partisi,
  9. Büyük Türkiye Partisi,
  10. Cumhuriyet Halk Partisi,
  11. Demokrasi ve Atılım Partisi,
  12. Demokratik Sol Parti,
  13. Demokrat Parti,
  14. Emek Partisi,
  15. Gelecek Partisi,
  16. Güç Birliği Partisi,
  17. Hak ve Özgürlükler Partisi,
  18. Halkın Kurtuluşu Partisi,
  19. Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,
  20. Hür Dava Partisi,
  21. İyi Parti,
  22. Memleket Partisi,
  23. Millet Partisi,
  24. Milliyetçi Hareket Partisi,
  25. Milli Yol Partisi,
  26. Saadet Partisi,
  27. Sol Parti,
  28. Türkiye İşçi Partisi,
  29. Türkiye Kominist Hareketi,
  30. Türkiye Kominist Partisi,
  31. Vatan Partisi,
  32. Yeniden Refah Partisi,
  33. Yeni Türkiye Partisi
  34. Zafer Partisi
#Genç Parti
#Yerel seçimler
#YSK
#Yüksek Seçim Kurulu
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