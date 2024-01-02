31 Mart 2024 yerel seçimlere katılacak siyasi partiler belli oldu

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci 1 Ocak’ta başladı. Buna göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba saat 17.00'de askıdan indirilecek. Peki seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapacak, nereye başvuracak?