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31 Mart 2024 yerel seçimlere katılacak siyasi partiler belli oldu

Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçim takvimini 1 Ocak itibariyle başlattı. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçime katılabilecek siyasi partileri açıkladı. Peki Yerel seçime hangi partiler katılacak?

11:09 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 11:14 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Yerel seçimlere katılacak partiler belli oldu
Yerel seçimlere katılacak partiler belli oldu

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılabilecek siyasi partileri açıkladı.

Yerel seçime hangi partiler katılacak?

İşte YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından satır başları: 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimine ilişkin ilan edilen seçim takvimimiz uyarınca YSK bugün gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimine katılacak siyasi partileri tespit etmiştir. Bunlar,

  1. Adalet Birlik Partisi,
  2. Adalet Partisi,
  3. Adalet ve Kalkınma Partisi,
  4. Anadolu Birliği Partisi,
  5. Anavatan Partisi,
  6. Aydınlık Demokrasi Partisi,
  7. Bağımsız Türkiye Partisi,
  8. Büyük Birlik Partisi,
  9. Büyük Türkiye Partisi,
  10. Cumhuriyet Halk Partisi,
  11. Demokrasi ve Atılım Partisi,
  12. Demokratik Sol Parti,
  13. Demokrat Parti,
  14. Emek Partisi,
  15. Gelecek Partisi,
  16. Genç Parti,
  17. Güç Birliği Partisi,
  18. Hak ve Özgürlükler Partisi,
  19. Halkın Kurtuluşu Partisi,
  20. Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,
  21. Hür Dava Partisi,
  22. İyi Parti,
  23. Memleket Partisi,
  24. Millet Partisi,
  25. Milliyetçi Hareket Partisi,
  26. Milli Yol Partisi,
  27. Saadet Partisi,
  28. Sol Parti,
  29. Türkiye İşçi Partisi,
  30. Türkiye Kominist Hareketi,
  31. Türkiye Kominist Partisi,
  32. Vatan Partisi,
  33. Yeniden Refah Partisi,
  34. Yenilik Partisi,
  35. Yeni Türkiye Partisi
  36. Zafer Partisi

olarak 36 siyasi partimizin 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılmaya hak kazandığı kurulumuzun toplantısında tespit edilmiştir."

#yerel seçim 2024
#seçimlere katılacak partiler
#YSK
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