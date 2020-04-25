Yüksekova'da görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya

Yüksekovalı doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Bostancık köyünden dönerken, ağaç dalları arasındaki kuşu gördü. Kuşu fotoğraflayan Atıl, bunun 'Hint Balıkçıl' türü olduğunu öğrendi.

DHA

Ağaç dalları arasında kendisini gizleyen kuşu görüntülemeyi başardığını söyleyen Atlı, "Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesine daha önce hiç gitmemiştim. Tavsiye üzerine bölgeyi fotoğraflamak için gittik. Derin ve çiçek açmış vadileriyle, doğasıyla çok güzel bir yer. Fotoğraf çekmek için kuş ararken, bir ceviz ağacının dalında hareketsiz bir şekilde duran kuşu gördüm. Görüntülenmemek için harika bir şekilde kamufle olmuştu. Birkaç açıdan fotoğraflayıp, ilçe merkezine döndüm. Yaptığım araştırmalar ile de kuşun, nesli tükenmekte olan 'Hint Balıkçıl' kuşu olduğunu öğrendim" dedi.

FOTOĞRAF 7 Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlarda birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, bölgede varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen çizgili sırtlan ve porsuk takıldı. Sürülere ve insanlara saldırmayan, leşlerle beslenen çizgili sırtlan dışında fotokapanlar tarafından vaşak, yaban keçisi, keklik ve kurt görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, hayvanların bu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kahramanmaraş'ta fotokapanla görüntülendi Kahramanmaraş'ta varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenmeyen çizgili sırtlan ve porsuk, fotokapana yakalandı.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder