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Gündem Yüksekovada görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya
HAKKÂRİ AKTÜEL

Yüksekova'da görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Hint Balıkçıl' kuşu görüntülendi. Fotoğrafı çeken Vedat Atlı, kuşun görüntülenmemek için harika bir şekilde kamufle olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Hint balıkçıl kuşu
Hint balıkçıl kuşu

Yüksekovalı doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Bostancık köyünden dönerken, ağaç dalları arasındaki kuşu gördü. Kuşu fotoğraflayan Atıl, bunun 'Hint Balıkçıl' türü olduğunu öğrendi.

DHA

Ağaç dalları arasında kendisini gizleyen kuşu görüntülemeyi başardığını söyleyen Atlı, "Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesine daha önce hiç gitmemiştim. Tavsiye üzerine bölgeyi fotoğraflamak için gittik. Derin ve çiçek açmış vadileriyle, doğasıyla çok güzel bir yer. Fotoğraf çekmek için kuş ararken, bir ceviz ağacının dalında hareketsiz bir şekilde duran kuşu gördüm. Görüntülenmemek için harika bir şekilde kamufle olmuştu. Birkaç açıdan fotoğraflayıp, ilçe merkezine döndüm. Yaptığım araştırmalar ile de kuşun, nesli tükenmekte olan 'Hint Balıkçıl' kuşu olduğunu öğrendim" dedi.

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FOTOĞRAF 7
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