Yunan güçlerinin göçmen zannedip geri ittiği kişiler FETÖ'cü çıktı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri Kuşadası açıklarında bir botun hareketsiz durduğunu tespit etti. Olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri bot içerisinde bulunan 8 kişiyi Dilek Yarımadası içinde bulunan Dipburnu Karakolu'na getirdi.

Karaya çıkarılan kişilere jandarma ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Şüphelilerin Ş.D., A.D., M.Y., M.H., T.B., G.A., B.S. ve F.O. olduğu tespit edildi.

YEDİSİ ASKER BİRİ ÖĞRETMEN

5'i Astsubay 2'si subay olmak üzere toplam 7 asker ve 1 öğretmenin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu ve Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itildiği ileri sürüldü.

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Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.