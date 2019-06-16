Gündem Yunanistana kaçırırken yakalandılar
EDİRNE

İstanbul'daki otel soygununun failleri yurt dışına kaçarken yakalandı

Yunanistan'a kaçırırken yakalandılar

İstanbul'daki bir otelden tarihi eser ve para çalınmasına karıştığı iddia edilen 2 zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen tarihi eser.
Ele geçirilen tarihi eser.

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan sınırında devriye görevleri sırasında hudut birliği askerleri, N.İ. ile Ürdün uyruklu A.H.M.A'nın sınırdan kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığını fark etti.

Yakalanarak Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen zanlıların üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen erkek heykel başı, 8 bin lira değerinde çeşitli ülkelerin paraları bulundu.

İfadeleri alınan zanlıların yapılan incelemede 3 gün önce İstanbul'daki bir otelde 250 bin dolar para ve tarihi eser hırsızlığına karıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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