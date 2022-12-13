Gündem Yunanistana kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi tutuklandı
EDİRNE

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 4 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistana kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi tutuklandı
Arşiv

İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri H.D., A.Ş., C.N. ve T.S.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
GÜNDEM
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Ekiplerin dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakaladığı PKK şüphelisi D.B. de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

D.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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