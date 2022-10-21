Gündem Edirnede Yunanistana kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
EDİRNE

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi F.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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Haber Merkezi AA
Edirnede Yunanistana kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
Arşiv.

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisini yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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