Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

İBB'de öldüresiye dayak: Ağaç A.Ş. işçisi bölge şefi tarafından hastanelik edildi

İBB iştiraklerinden Ağaç A.Ş. İşçisi Bilal Atan, sendikal haklarını savunduğu için bölge şefi Müslim Turgut Özcan ile emrindeki şef ve mühendisler tarafından saldırıya uğradı. Olay üzerine, beyin kanaması riskiyle 3 gün boyunca müşahede altında tutulan Bilal Atan'ın her iki kulak zarının da patladığı öğrenildi.