Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisini yakaladı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisini yakaladı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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