Gündem Yunanistanın ölüme ittiği 108 göçmen daha kurtarıldı
İZMİR

Yunanistan'ın ölüme ittiği 108 göçmen daha kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen İzmir'in Foça ve Dikili ilçesi açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Haber Merkezi AA
Yunanistanın ölüme ittiği 108 göçmen daha kurtarıldı
İzmir açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki 52 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yine ekiplerce Dikili ilçesi açıklarında da 2 farklı olayda lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Foça ve Dikili ilçelerinde kurtarılan toplam 108 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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