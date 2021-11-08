Yunanistan'ın ölüme ittiği 108 göçmen daha kurtarıldı

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan 'Dünya Şehircilik Günü' mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Kurum mesajında "Bugün artık, Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimiyle yeni bir döneme girdik. Yeşil dönüşüm çalışmalarımızla geleceğin şehirlerini hazırlıyoruz." dedi.