Yunanistan ölüme terk ediyor: Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Önündeki polis ekibine küfürler savurup makas atan maganda kamerada

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal paylaşım sitesi üzerinden polis ve jandarmaya küfür ederek trafikte makas atan şahsa 11 maddeden ceza uygulanırken ehliyetine el konuldu.



Görüntülerde sürücünün, önündeki polis otosuna önce selektör yapması ardından küfürler savurarak makas atması yer alıyor.



Yapılan çalışmada küfür eden ve videoyu paylaşan şahıslar kısa sürede tespit edilerek Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. GBT kontrolünde araç sürücüsü T.Ü.'nün kasten yaralama, tehdit, hakaret, taksirle yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından bir çok kaydının olduğu, sosyal paylaşım sitesinden paylaşım yapan K.K.'nın ise kasten yaralama, tehdit, hakaretten suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Şahıslar; 'Kamu Görevlisine Hakaret, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.



Ayrıca araç sürücüsüne makas atmak, emniyet kemeri takmamak, sağa dönüş kuralına uymamak, görüşü engelleyecek cisim kullanmak, yaya geçidinde yavaşlamamak, kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak, araçta yazı resim logo bulundurmak, yüksek sesli müzik yayını yapmak, trafik işaret levhalarına uymamak, yakın takip yapmak ve trafik güvenliğini bozacak diğer ihlallerden olmak üzere toplam 11 maddeden 160 ceza puanıyla 3 bin 457 TL ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

