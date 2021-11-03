Gündem Yunanistan ölüme terk ediyor Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
AYDIN

Yunanistan ölüme terk ediyor: Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistan ölüme terk ediyor: Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türk Sahil Güvenlik ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İHA

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