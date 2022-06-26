Yüreğir’e yeni sağlık merkezi

Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde sağlık ocağı bulunmadığı için mağdur olan vatandaşlar, herhangi bir sağlık sorunu yaşandığında civar sağlık ocaklarına gitmek zorunda kalıyorlardı. Uzun zamandır yaşanan bu soruna çözüm bulmak amacıyla harekete geçen Başkan

Fatih Mehmet Kocaispir vatandaşlara verdiği sözü yerine getirmek üzere çalışmalara başladı.

Bu çerçevede, Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 210 metrekare alana yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi kısa sürede mahallenin hizmetine sunulacak. Bölgenin sağlık alanında önemli bir ihtiyacını karşılayacak, 3 hekim çalışma kapasitesine sahip olacak Aile Sağlığı Merkezi içerisinde, hekim odaları, acil müdahale odası, aşı odası, bebek emzirme odası, kan alma odası ve gebe izleme odası yer alacak. Mahalle sakinlerinin sağlık sorunlarına deva olacak Aile Sağlığı Merkezinin ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

REKLAM