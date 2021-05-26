​Yüreğir Belediyesi ekipleri arı gibi çalışıyor

Yüreğir’de 7’den 70’e herkese hizmet verdiklerini kaydeden Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir’in yapılan çalışmalarla birlikte ilerleyen dönemlerde kadın, çocuk, engelli ve yaşlı dostu bir ilçe olarak anılacağını ve birçok ilçeye de örnek olacağını belirtti.

‘Belediyeniz Yanınızda’ uygulamasından ‘Evde Bakım Hizmeti’ne, ‘Yüreğir’e Hoş Geldin Bebek’ desteğinden günlük 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek sunan Aşevi’ne kadar birçok farklı projeyi Yüreğirlinin hizmetine sunduklarını belirten Başkan Kocaispir, 2 yılda 60 bin adet gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturduklarını, 5 bin 300 aileye ‘hoş geldin bebek’ ziyareti yapıldığını söyledi.

Tam kapanma ve kademeli normalleşme sürecinde de arı gibi çalışan belediye ekipleri yaşlı ve engelli bireylere yönelik evde bakım hizmetinden, tekerlekli sandalye desteğine, hoş geldin bebek ziyaretlerinden, gıda kolisi ve sıcak yemek uygulamasına, hasta yatağı desteği ve hasta taşıma hizmetlerinden, giysi yardımına kadar kapı kapı ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koştu.

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Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren aileler Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.